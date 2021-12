Europäische Untätigkeit bei US-Verstößen gegen Atomabkommen zensiert

Der Vizepräsident für Rechtsangelegenheiten sagte, während die Vereinigten Staaten das Atomabkommen von 2015 mit dem Iran verletzt hätten, hätten die europäischen Unterzeichner des Abkommens nur dessen Verstöße beobachtet.

Mohammad Dehqan machte die Bemerkungen am Montag bei einem Treffen mit dem deutschen Botschafter in Teheran Hans-Udo Muzel, bei dem sich die beiden Seiten über verschiedene Fragen austauschten, darunter die Aussichten für Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt über die Wiederherstellung des Atomabkommens, bekannt als den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan.

„Die Vereinigten Staaten sind schuld an der Verletzung des JCPOA und wir haben erwartet, dass Europa, insbesondere Deutschland, diesbezüglich eine aktive Rolle spielt. Der JCPOA war ein internationales Dokument, das vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bestätigt wurde. Europa hat gerade gesehen, wie die Vereinigten Staaten gegen das JCPOA verstoßen haben. Die Geschichte wird das Verhalten der Europäer nicht freundlich beurteilen “, sagte der hochrangige Beamte, berichtete die ISNA.

„Der Iran hat Verhandlungen immer begrüßt und hat den Verhandlungstisch nie verlassen. In der Vergangenheit haben wir versucht, internationale Bedenken durch einseitige Einhaltung des JCPOA zu beseitigen. Jetzt hoffen wir noch, dass wir nach der Amtseinführung der neuen deutschen Regierung und durch eine aktivere Beteiligung der Europäer an den Wiener Gesprächen zu einer ausgewogenen Einigung gelangen“, fügte Dehqan hinzu.

Der JCPOA wurde im Mai 2018 vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgeschafft. Trump zielte dann mit einer, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne auf die iranische Wirtschaft ab, die Teheran nicht dazu zwang, einen „neuen Deal“ auszuhandeln.

Der Iran und die fünf anderen Parteien des JCPOA nahmen am 29. November nach einer fünfmonatigen Unterbrechung die Gespräche in Wien wieder auf. Dies war die erste Verhandlungsrunde unter der Regierung von Präsident Ebrahim Raisi und die siebte insgesamt.

In der siebten Runde der Wiener Gespräche hat der Iran zwei Textentwürfe vorgelegt, die sich getrennt mit der Aufhebung der US-Sanktionen und der Rückkehr des Iran zu seinen nuklearen Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA befassen.

Langjährige Bindungen

Dehqan hob auch die 150-jährige Erfahrung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Iran und Deutschland hervor und sagte, die Politik der iranischen Regierung bestehe darin, die Beziehungen zu verschiedenen Ländern auszubauen. Er äußerte auch die Hoffnung, dass die Beziehungen des Iran zu Deutschland gestärkt würden.

„Wir wollen, dass Deutschland als mächtiges europäisches Land seine Unabhängigkeit behält, sich nicht vom amerikanischen Unilateralismus beeinflusst und als effektiver Akteur auf der internationalen Bühne auftritt“, unterstrich der iranische Spitzenbeamte.

Er wies „grundlose“ Behauptungen zurück, der Iran versuche, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln.

„Dies ist eine unbegründete Anschuldigung, der Iran habe nach Atomwaffen gesucht. Wir waren nie und suchen nicht nach Atomwaffen. “

Er kritisierte die Doppelmoral europäischer Länder in Bezug auf Atomwaffen und sagte: „Europa kümmert sich nicht um die Atomwaffen des zionistischen Regimes, die die Sicherheit der Region gefährden.

Der deutsche Botschafter sagte, die neue deutsche Regierung werde als Nicht-Atomland versuchen, den Abschluss eines umfassenden Abkommens zwischen dem Iran und den Weltmächten zu erleichtern und die Stabilität der Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern.

Er fügte hinzu, dass die Unterhändler in Wien nach einer Einigung über die Fortsetzung der Gespräche in ihre Hauptstädte zurückgekehrt seien und hoffte, dass die achte Gesprächsrunde, die nach der Neujahrspause wieder aufgenommen werden soll, zu positiven Ergebnissen führen würde.