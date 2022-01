WeWork erwirbt Common Desk | PYMNTS.com

Das Workspace-Unternehmen WeWork Inc. gab am Dienstag (25. Januar) bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des in Dallas ansässigen Workspace-Anbieters Common Desk unterzeichnet hat, als Teil seines Plans, sein Wachstum in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt fortzusetzen.

„Mit Blick auf die Partner, die am besten zu unseren Prioritäten passen, präsentierte sich Common Desk als hochentwickelter Betreiber mit einem überzeugenden Ansatz, um ein erstklassiges Mitgliedererlebnis zu bieten, ohne starke Margen oder ein außergewöhnliches Produkt zu opfern“, sagte Sandeep Mathrani, CEO von WeWork. Bekanntmachung.

„Nach einem starken Jahr für unser Geschäft werden die operative Expertise und das erstklassige Flächenportfolio von Common Desk unser Leistungsversprechen weiter stärken, da wir uns auf strategisches Wachstum konzentrieren“, sagte er.

Common Desk bedient 4.000 Kunden an 23 Standorten in 13 Städten in Texas und North Carolina. Die Übernahme von WeWork wird voraussichtlich im März abgeschlossen. Common Desk wird nach Abschluss der Transaktion in „Common Desk, ein WeWork-Unternehmen“ umbenannt.

„Ähnlich wie WeWork ist Common Desk ein Unternehmen, das auf dem Konzept gegründet wurde, Menschen zusammenzubringen, um ihren besten Tag bei der Arbeit zu haben“, sagte Nick Clark, CEO von Common Desk, in der Ankündigung.

„Mit der zusätzlichen Unterstützung von WeWork wird Common Desk nicht nur in der Lage sein, die jahrzehntelange Erfahrung von WeWork im Bereich Mitgliederdienste zu nutzen, um unsere eigene Mitgliedererfahrung zu verbessern, sondern auch die beeindruckende Kundenliste von WeWork. WeWork, um unsere Mitgliederbasis weiter auszubauen“, sagte er . .

Verwandt: Revolut nutzt Bitcoin, um seine größten US-Büroflächen zu sichern

Im September kündigte die britische Finanz-Super-App Revolut an, dass sie Bitcoin verwenden würde, um ihre Räumlichkeiten in Dallas mit WeWork zu bezahlen. Der Raum dient mit mehr als 300 Revolut-Mitarbeitern als Drehscheibe für die Expansionsbestrebungen von Revolut in den USA.

Die meisten der mehr als 2.000 Mitarbeiter von Revolut haben die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zwischen Zuhause und dem Büro aufzuteilen. Revolut hat Räume über WeWork in Berlin, Dallas, Dublin, Melbourne, Moskau, Singapur und New York.