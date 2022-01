Das Bild zeigt das bei L2 stationierte Webb-Weltraumteleskop

Der kleine Pfeil (in der Mitte des Bildes) zeigt auf das Webb-Weltraumteleskop, das am 24. Januar 2022 bei L2 ankam. Bild : Das virtuelle Teleskopprojekt

Ein Roboterteleskop in Italien hat das Webb-Weltraumteleskop an seinem endgültigen Standort etwa 1 Million Meilen von der Erde entfernt erblickt.

Das neue Bild wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt Virtuelles Teleskop-Projekt 2.0, ein astronomisches Programm, das Echtzeitbeobachtungen des Weltraums mit ferngesteuerten Teleskopen ermöglicht. Die 300-Sekunden-Aufnahme, die Webb bei L2 zeigt, wurde mit dem 17-Zoll-Teleskop aufgenommen.Helendie in der Nähe von Rom, Italien, tätig ist.

Das 10 Milliarden Dollar teure Webb Observatory war etwa 1,4 Millionen Meilen von der Erde entfernt, als das Bild aufgenommen wurde. Das am 25. Dezember 2021 gestartete Teleskop der nächsten Generation hat die Sonnenumlaufbahn erreicht, von der aus es astronomische Infrarotbeobachtungen durchführen wird. Insbesondere hat Webb den zweiten Sonne-Erde-Lagrange-Punkt, auch bekannt als L2, erreicht. Dieser Standort bietet eine klare, ungehinderte Sicht auf den Kosmos sowie eine sehr stabile Umlaufbahn, für deren Aufrechterhaltung keine übermäßige Menge an Treibstoff erforderlich ist.

Künstlerische Darstellung des voll entfalteten Webb-Weltraumteleskops. Bild : NASA

Die NASA veröffentlichte am Montag um 14:00 Uhr EST die endgültige Kurskorrektur. Das Brennen des Fünf-Minuten-Triebwerks veranlasste Webb, sich 3,6 Meilen pro Stunde (1,6 Meter pro Sekunde) schneller zu bewegen, „was alles war, was nötig war, um ihn in seine ‚Halo‘-Umlaufbahn um den Punkt L2 zu schicken“, so eine Nasa Erklärung.

In Zukunft muss Webb laut SpaceNews alle drei Wochen seine Triebwerke für etwa eine Minute abfeuern, um seine Umlaufbahn zu stabilisieren Berichte. Keith Parrish, Inbetriebnahmeleiter des Webb-Observatoriums, sagte gestern gegenüber Reportern, dass die Mission wahrscheinlich länger dauern wird als die geplanten 10 Jahre.

„Man hört Zahlen seit ungefähr 20 Jahren. Wir denken, dass dies wahrscheinlich eine gute Annäherung ist“, sagte Parrish und fügte hinzu: „Wir glauben nicht, dass der Treibstoff in Zukunft in Bezug auf eine lebensbegrenzende Sache in unseren Gedanken sein wird.

Webb ist jetzt vollständig implementiert, einschließlich seiner Sonnenblende und 18 Spiegel, aber es gibt noch viel zu tun. Bill Ochs, Webb-Projektmanager, notiert Missionsplaner „stehen jetzt kurz davor, die Spiegel auszurichten, Instrumente zu aktivieren und in Betrieb zu nehmen und wundersame und erstaunliche Entdeckungen zu beginnen“. Webb wird voraussichtlich im Juni in die wissenschaftliche Phase der Mission eintreten.

