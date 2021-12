Wettervorhersage: „White Christmas“ oder „Hawaiian Christmas Day“

Diese Woche werden an beiden Enden des Landes einige Reiseprobleme erwartet, aber für viele Reisende wird das Wetter nicht im Kopf sein.

Zu Weihnachten wird der Weihnachtsmann wahrscheinlich seine rot gestreiften Bermuda-Shorts mit einem passenden roten Sweatshirt tragen, das sarkastisch sagt: „Ho ho ho.

Wenn sich dieser Sturm etwa zwei Monate früher im Golf von Mexiko bilden würde, könnte ich mir etwas mehr Sorgen machen, dass er sich in einen tropischen Sturm verwandeln würde. Wie mein Kollege Chad Myers betonte, ist die Wassertemperatur im Golf von Mexiko, die zu diesen Stürmen beiträgt, derzeit etwas wärmer als normal; eher die Meerestemperaturen im November, dem Ende der Hurrikansaison.

Dies bedeutet, dass es eine geringe Möglichkeit gibt, dass es sich um einen benannten subtropischen Sturm handelt. Aber das ist eine SEHR kleine Möglichkeit. Ungeachtet dessen „wird sich der Sturm bis Dienstagmorgen verstärkt haben und es wird auf weiten Teilen der Halbinsel Florida mit starken Regenfällen und Gewittern, von denen einige schwerwiegend sein könnten, gerechnet“, sagte er dem Weather Prediction Center. „Bestimmte Gewitter können zerstörerische Windböen, Tornados und Regengüsse erzeugen.“

Rechnen Sie am Dienstag mit leichten bis mittleren Verspätungen an allen großen Flughäfen in Florida.

Nachdem das Sturmsystem im Norden Floridas, im Süden Georgias und im äußersten Süden von South Carolina mehr als einen Zentimeter Regen abgelassen hat, wird sich das Sturmsystem bis Mittwoch schnell von der Ostküste entfernen.

Im Norden des Landes wird eine schnelle Depressionswelle in Montana von Montag bis Dienstag leichte Schneeansammlungen in den nördlichen Ebenen erzeugen, teilte das WPC mit. „Dieses System erreicht dann am Dienstagabend die oberen Great Lakes, wo mehrere Zentimeter Schnee möglich sind.“

Das große Sturmsystem diese Woche

Im Westen ist der Winter in vollem Gange. Nach einer kurzen Flaute am Dienstagmorgen wird die Sturmfabrik bis Weihnachten Sturm für Sturm an die Westküste liefern.

Es wird die einzige Region des Landes sein, in der es zu den beständigsten Reiseunterbrechungen kommt. Aber jede Gewitterwolke bringt denjenigen, die in den von Dürre geplagten Staaten leben, und denen, die in dieser Ferienzeit Ski fahren möchten, etwas Hoffnung.

„Der nächste pazifische Feuchtigkeitsanstieg kommt von Dienstagnacht bis Mittwoch mit mehr Regen in niedrigeren Lagen und einer Schneeansammlung in den Bergen, die sich diesmal bis nach Zentralkalifornien erstreckt“, sagte der WPC.

Ein atmosphärischer Fluss der Kategorie 3 bildet sich in der Nähe von Hawaii und wird diese Woche eine westliche Feuchtigkeitspipeline bilden. Große Küstenstädte wie Los Angeles und San Francisco machen sich vor Weihnachten auf mehr Regen in Wellen gefasst.

Mehrere Stürme werden sich über den Westen bewegen, wobei West-Oregon in der Sierra Nevada wahrscheinlich die höchsten Fünf-Tage-Gesamtwerte aufweisen wird.

Höhere Lagen im Landesinneren erwarten einen Ansturm von mehr Schnee, eine schnelle Änderung der die Trockenheit des Schnees, in dem sie gerade waren

„Länger andauernde Wintersturmwachen für die Sierra und den Nordosten Kaliforniens werden am späten Mittwochnachmittag beginnen, da eine bedeutende Winterperiode die Region über die Weihnachtsferien betrifft“, sagte das Büro des Wetterdienstes National Reno.

Die Schneewahrscheinlichkeit im Westen Nevadas steigt am Wochenende, fügte das Reno-Büro hinzu. Seien Sie also bis Mittwoch auf größere Reiseunterbrechungen in der Sierra vorbereitet.

„Reisende im Urlaub sollten sich auf winterliche Fahrbedingungen vorbereiten, indem sie Ketten, warme Winterkleidung und zusätzliches Essen und Wasser einpacken“, sagte das Wetteramt Sacramento.

Am Donnerstag zeigen Vorhersagecomputermodelle die größte Reiseunterbrechung basierend auf den vorhergesagten Wetterbedingungen an. Sie können die neuesten Wetterbedingungen und Verspätungen überprüfen Hier

Was den Rest des Landes angeht, werden in diesen Gebieten in der ersten Wochenhälfte „hauptsächlich trockene Bedingungen und ungewöhnlich milde Temperaturen für Ende Dezember erwartet, obwohl am Montagmorgen noch kühle Morgentiefs im Nordosten wahrscheinlich sind“, sagte erklärte der WPC. „Tatsächlich bleiben die meisten trockenen Bedingungen bestehen, obwohl für die meisten Ebenen und das Mississippi-Tal am Wochenende eine eher frühlingshafte Luftmasse eintrifft.“

Einige werden eine „weiße Weihnacht“ erleben und andere werden einen „hawaiianischen Weihnachtstag“ erleben.

Anstatt mitzusummen, während Bing Crosby „White Christmas“ singt, möchten Sie vielleicht Bings anderes Weihnachtslied auffrischen.

Hier ist ein bisschen mehr darüber, wie Weihnachten für die meisten in den Vereinigten Staaten aussehen wird:

„Mele Kalikimaka ist das, was man an einem brillanten hawaiianischen Weihnachtstag sagen kann

Es ist die Rettung der Inseln, die wir euch aus dem Land schicken, wo die Palmen wiegen

Hier wissen wir, dass Weihnachten grün und hell wird

Die Sonne scheint bei Tag und alle Sterne bei Nacht

Mele Kalikimaka ist der Weg, wie Hawaii Ihnen ein frohes Weihnachtsfest wünscht“

So oder so, Sie können dieses Weihnachten mit Mr. Crosby mitsingen. Es ist vielleicht nicht überall so heiß wie ein hawaiianisches Weihnachtsfest. Doch mindestens zwei Drittel des Landes werden am ersten Weihnachtsfeiertag überdurchschnittliche Temperaturen erleben.

Es ist, als würde der Heat Miser jeden Ort von West Texas bis Neuengland treffen.

Angenommen, Sie machen sich Sorgen um Omicron, möchten aber trotzdem Ihre Familie sehen. Kann ich unsere Weihnachtstradition im südlichen Stil empfehlen?

Smores am Lagerfeuer. Die Temperaturen werden am Abend noch ein Lagerfeuer unterstützen. Dennoch werden die weihnachtlichen Tagestemperaturen von den südlichen Ebenen bis zur Ostküste eher frühlingshaft sein.

Ich versuche nicht, ein Scrooge zu sein, aber Sie möchten sich vielleicht an wärmere, weniger häufige weiße Weihnachten gewöhnen. Die neue klimatologische Möglichkeit für eine weiße Weihnacht sehen Sie in unserem jüngere Geschichte und interaktive Karte hier

In diesem Jahr werden jedoch einige der Hitze entkommen und können sogar bei unterdurchschnittlichen Temperaturen am Weihnachtstag zittern. Die kältesten und signifikantesten unterdurchschnittlichen Temperaturen werden im hohen Norden der Ebenen herrschen.

Der Weihnachtsmann muss in diesem Teil des Landes seine geschwollenen Kleider zurücklegen. Sogar im kühlen Pulver des Westens konnte er seinen Schlitten gut gebrauchen. Hier ist eine weiße Weihnacht – mindestens ein Zentimeter Schnee am Boden – in allen höheren Lagen durchaus möglich, mit noch mehr Schnee am 1. Weihnachtsfeiertag.

Der Weihnachtsmann konnte mit jedem im Westen bleiben, der einen Weihnachtsskiausflug machen wollte.

Von Surfbrettern an der Ostküste bis hin zu Snowboards an der Westküste hat der Weihnachtsmann dieses Jahr alle Möglichkeiten für einen Urlaub nach Heiligabend.