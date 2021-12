Brief: Lokale Kreditgeber könnten dem Problem der Diskriminierung von US-Banken helfen

Der erste Artikel der FT-Serie über „Race and Finance“ in den Vereinigten Staaten liefert anekdotische Beweise dafür, dass Banken durch Kredite an kleine Unternehmen in Minderheitenvierteln Gewinnchancen verpassen können (The Big Read, 14. Dezember). Ich möchte eine mögliche Erklärung dafür anbieten.

In den letzten Jahrzehnten hat die Konzentration im US-Bankensektor massiv zugenommen. Seit 1984 ist die Zahl der Banken um 70 Prozent zurückgegangen. Die Konsolidierung wurde von einer Abwanderung lokaler Kreditgeber mit Sitz in der Nachbarschaft begleitet. Es ist verständlich, dass ein großes Institut Analysen verwendet, die zentral erstellt und verwaltet werden können, um das Kreditrisiko zu bewerten. Kreditgeber dieser Banken erhalten Prämien für die Gewährung von Krediten, die datenbasierten Standards entsprechen. Sie sind im Allgemeinen verlustfrei, daher ist es nicht sinnvoll, ihnen die Befugnis zu geben, nicht quantifizierbare Faktoren – die wir als Urteilsvermögen anerkennen – zur Kreditvergabe zu verwenden.

Allerdings, wie der österreichisch-britische Ökonom Friedrich Hayek betonte, lässt sich „besondere Kenntnis der Verhältnisse“ nicht ohne weiteres quantifizieren. Ein gutes Beispiel dafür ist der Mut von Adenah Bayoh, dem Unternehmer, der in dem Artikel erwähnt wird. Ein kleinerer lokaler Kreditgeber wird dieser Qualität eher Rechnung tragen. Der Grund dafür ist, dass die Geschäftsleitung und die Großaktionäre den Kreditentscheidungen näher sind, weil es weniger Kredite gibt und sie die Gegend gut kennen.

Wenn das Management einer Bank außerdem bestimmte Gruppen diskriminiert – entweder aufgrund von Fehleinschätzungen oder aufgrund von Vorurteilen – wird dies einer konkurrierenden lokalen Bank eine profitable Kreditvergabemöglichkeit eröffnen.

Ein Punkt, an den man sich erinnern sollte, ist, die Gründe für das Verschwinden lokaler Banken zu untersuchen und Änderungen – in der Regulierung und vielleicht in anderen Bereichen – vorzuschlagen, die es ihnen ermöglichen, profitabel zu arbeiten. Ein System, das Kleinunternehmern Kleinkredite gewähren kann, hilft nicht nur Kreditnehmern, sondern fördert auch eine effizientere Ressourcenallokation in der Wirtschaft.

Daniel Aronoff

Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA, USA