Balan Wonderworld ist laut Metacritic offiziell das schlechteste Switch-Spiel des Jahres 2021

Es ist Ende 2021 und das bedeutet, dass die besten (und schlechtesten) Videospiele des Jahres ausgezeichnet werden.

Wir haben viele Gewinner gesehen, aber was ist mit den Spielen, die in diesem Jahr nicht so gut gelaufen sind? Wenn Sie sich fragen, was genau die schlechtesten Spiele des Jahres waren, hat Metacritic jetzt eine „Top 10“-Liste zusammengestellt. Das waren die Kriterien:

„die Spiele mit der niedrigsten Bewertung, die zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2021 für alle Plattformen veröffentlicht wurden. Die Spiele werden von Metascore (Stand 18. Dezember 2021) vor der Rundung eingestuft, und alle Titel mit weniger als 7 professionellen Bewertungen sind ausgeschlossen. Wenn ein einzelner Titel aufgrund niedriger Punktzahlen auf mehr als einer Plattform mehrfach auf der Liste gelandet war, haben wir nur die schlechter bewertete Version aufgenommen.“

Während der große Gewinner technisch gesehen eFootball 2022 für den PC ist, war das schlechteste Spiel speziell für die Nintendo Switch Die wunderbare Welt von Balan. Rockstars Grand Theft Auto-Trilogie für Switch war die einzige andere Nintendo-Version, die auf der Liste erwähnt wurde und den sechsten Platz belegte.

eFootball 2022 – 25 (PC) Balan Wonderworld – 36 (Nintendo Switch) Werwolf: Die Apokalypse – Erdblut – 42 (PS4) Taxichaos – 42 (PS4) Vom Vogel und dem Käfig (PC) GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – 47 (Nintendo Switch) Ich sah dunkle Wolken – 48 (PS4) Arkham Horror: Die Umarmung der Mutter – 48 (PC) Dämonenhaut – 48 (CP) Necromunda: Pistole zum Mieten – 49 (PS4)

Folgendes hat Metacritic zu diesen beiden Spielen zu sagen:

Die wunderbare Welt von Balan:

Ein neues 3D-Plattformspiel vom Schöpfer von Sonic the Hedgehog? Zählen Sie auf uns! [Checks reviews …] Äh, beim zweiten Nachdenken vielleicht nicht. Es ist eine Sache, ein Plattformer im Retro-Stil zu sein, der seinen Reiz haben mag, aber es ist eine ganz andere, wenn sich das Spiel so abspielt, als wäre es vor Jahrzehnten entstanden, dachten Kritiker über das Quietschen. Die wunderbare Welt von Balan. (das hilft auch nicht Balan hat eine seltsame Kostümwechsel-Mechanik, eine zu einfache Steuerung und eine unverständliche Geschichte.) Das Spiel scheint ein geschäftlicher Misserfolg zu sein, und Schöpfer Yuji Naka zog sich kurz nach seiner nicht zulässigen Veröffentlichung von Square Enix zurück.

Während die Switch-Version möglicherweise den niedrigsten Metascore im Spiel hat, Die wunderbare Welt von Balan punktete auf allen Plattformen schlecht, obwohl er es schaffte, sich mit einer 51 auf PS5 in die gelbe Aufstellung zu quetschen.

Grand Theft Auto-Trilogie:

Benötigen Sie weitere Beweise dafür, dass wir jetzt in der dunkelsten Zeitlinie leben? Wie wäre es, wenn Sie eines der am meisten beworbenen Franchises der Spielewelt in unsere Liste der schlechtesten Spiele des Jahres aufnehmen. Rockstars remasterte Zusammenstellung von drei Alumni schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl Titel — 2001 Grand Theft Auto III, 2002 Stadt des Lasters, und 2004 San Andreas, die bei ihren Originalveröffentlichungen jeweils in den 90er Jahren erzielten, hat sich als eine der größten Gaming-Enttäuschungen des Jahres 2021 herausgestellt. Die überarbeitete Grafik hat es geschafft, einige der Reize der Originale zu entfernen und neue Ablenkungen und Inkonsistenzen einzuführen, während die Zusammenstellung war auch beim Start unerwartet fehlerhaft. Die Konsolenversionen der nächsten Generation (auf PS5 und XBX) der Trilogie waren etwas besser als diese Switch-Version, die unter noch mehr Leistungsproblemen litt, aber sie waren immer noch völlig überwältigend.

Was hältst du von den 10 schlechtesten Metacritic-Spielen im Jahr 2021? Hast du etwas auf dieser Liste gespielt? Kommentiere unten.