Wer sind die vier Besatzungsmitglieder, die in die höchste Umlaufbahn der Erde fliegen?

Neben den meisten Starts in diesem Jahr hat Elon Musks SpaceX jetzt eine weitere Mammutmission in der Hand. Das Unternehmen wird drei bemannte Raumflüge durchführen Polaris-Programm die voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2022 beginnen werden. Polaris wird als Programm zur „Förderung der Fähigkeiten der bemannten Raumfahrt“ angekündigt und wird mit Polaris Dawn beginnen, einer von drei geplanten Missionen. Werfen wir einen Blick auf die für die Mission ausgewählten Astronauten.

Jared Isaacman

(Bild: Polaris-Programm)

Der milliardenschwere Gründer des Zahlungsunternehmens Shift4, Jared Isaacman, wird als Kommandant der Polaris Dawn-Mission fungieren. Als Pilot und Astronaut mit mehr als 7.000 Stunden Flugerfahrung war Isaacman auch Kommandant der SpaceX-Mission Inspiration4, dem ersten rein zivilen Raumflug, bei dem 240 Millionen US-Dollar für das St. Jude Children’s ResearchHospital gesammelt wurden.

Der Philanthrop hat auch mehrere Weltrekorde in seinem Portfolio, darunter zwei schnelle Flüge um die Welt in den Jahren 2008 und 2009, um Spenden für die Make-a-Wish Foundation zu sammeln, sowie einen Auftritt bei über 100 Flugshows für wohltätige Zwecke. Darüber hinaus war er 2011 Mitbegründer von Draken International, der größten privaten Luftwaffe der Welt, um Piloten für die US-Streitkräfte auszubilden.

Scott Potet

(Bild: Polaris-Programm)

Poteet, ein pensionierter Oberstleutnant der Air Force, wurde als Missionspilot für Polaris Dawn ausgewählt. Poteet hat über 3.200 Flugstunden in einer Reihe von Kampfflugzeugen und über 400 Stunden Kampfzeit in verschiedenen Operationen absolviert. Der ehemalige Pilot der US Air Force ist auch ein enger Mitarbeiter von Isaacman und war als Director of Business Development bei Draken International und Vice President of Strategy bei Shift4 tätig.

Er hatte auch zur Inspiration4-Mission beigetragen, in der er Missionsleiter war, um Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln. Poteet hat seit 2000 auch an 15 Ironman-Triathlons teilgenommen und hat vier Ironman-Weltmeisterschaften hinter sich.

Sarah Gilles

(Bild: Polaris-Programm)

Derzeit bei SpaceX beschäftigt, wurde Gillis die Rolle des Missionsspezialisten übertragen und überwacht auch das Astronauten-Trainingsprogramm des Unternehmens. Ihm wird die Vorbereitung von NASA-Astronauten auf die ersten Demo-2- und Crew-1-Missionen sowie auf die Inspiration4-Mission im Jahr 2021 zugeschrieben.

Als erfahrener Mission Control Operator diente der Senior Space Operations Engineer von SpaceX als Crew Communicator für Dragons Frachtnachschubmissionen zur und von der Internationalen Raumstation als Navigationsoffizier für bemannte Raumflugmissionen.

Anna Menone

(Bild: Polaris-Programm)

Anna Menon wird während des Fluges der Polaris Dawn auch als Missionsspezialistin und medizinische Offizierin fungieren. Menon ist auch ein SpaceX-Mitarbeiter und arbeitet als leitender Weltraumbetriebsingenieur und leitet die Entwicklung des Besatzungsbetriebs und dient in der Missionskontrolle als Missionsleiter und Besatzungskommunikator. Menon hat zu mehreren Dragon-Missionen beigetragen, darunter Demo-2, Crew-1, CRS-22 und CRS-23.

Darüber hinaus war sie auch maßgeblich an der Schaffung der Rolle des Crew Communications Operator, der Implementierung der Dragon Crew-Fähigkeiten und der Entwicklung kritischer operativer Reaktionen auf Fahrzeugnotfälle beteiligt. Während ihrer siebenjährigen Zusammenarbeit mit der NASA diente sie auch als biomedizinische Fluglotsin für die Internationale Raumstation.