Swarovski feiert 125 Jahre mit dem „Wonderlab“

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums von Swarovski treten weltbekannte Hersteller von Kristallglasschmuck und Accessoires mit einer kühnen neuen Vision für die Zukunft an. Beschrieben als der provokativste und unnachgiebigste Ausdruck der österreichischen Luxusmarke bis heute, enthüllte Swarovski Creative Director Giovanna Engelbart acht Kollektionen, bestehend aus „Wonderlab“, einer Idee und Richtung, die „Träume entzünden“, Individualität feiern „und“ Launen.“

Weiter erklärte Engelbart in einem Statement des Hauses Swarovski: „Im Wonderlab treffen sich Wissenschaft und Magie, wo Extra und Eleganz aufeinandertreffen; es ist ein Gefühl des Staunens, das die ganze Welt empfinden sollte, wenn wir sie in unsere neue Welt bei Swarovski einladen . “

Aus der Chroma-Kollektion

Aus der Harmonia-Kollektion

Der erste Ausdruck von Wonderlab wird einfach Collection One genannt, eine Linie von Halsketten, Ohrringen, Ringen, Armbändern und Körperschmuck, die die grundlegenden und doch magischen Eigenschaften von Kristall manifestieren. Millenia präsentiert dann klassische und grundlegende Stücke mit einem Hauch von Raffinesse in einem Regenbogen von Schnitten und Farben.

Der Rest der Kollektionen wird von Constella vervollständigt – mit auf dünnen Metallstangen montierten Stücken und unerwarteten Kombinationen; Mesmera – faszinierende und innovative Kristallcluster, die in einer einzigartigen Form verbunden sind; Harmonia – übergroße Kristalle im Kissenschliff in einer schwebenden Fassung, die die Illusion von schwebenden Steinen erwecken; Dulcis – inspiriert von moderner Kunst; Curiosa – ein Handwerk “mathematischer” Strukturen in unerwarteten Formen göttlichen Ausmaßes; Gema – die größte Auswahl an Steingrößen und satten, lebendigen Farben der Marke; All-in-One-Teileset; und Chroma – das sind kühn geschichtete Steine ​​in ihrem reinsten chromatischen Ausdruck

Die Kollektionen zum 125-jährigen Jubiläum von Swarovski sind jetzt auf den Philippinen erhältlich bei Rustan’s and Store Specialist, Inc ..