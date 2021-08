Wer sind die Taliban? Jahrzehntelang wurde die Führung der Taliban geheim gehalten. Das wissen wir über seine Hauptakteure

Nachdem die Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernommen haben, bereiten sie die Bildung einer neuen Regierung vor Inklusivität und reformieren. Eine Überprüfung der Führungsstruktur der Gruppe deutet jedoch darauf hin, dass die Art der neuen Regierung sehr wohl den Präzedenzfall der Taliban widerspiegeln könnte. richtige Diät

Die Gruppe wird von dem Einsiedler Haibatullah Akhundzada angeführt, einem hochrangigen religiösen Beamten in den Fünfzigern, der 2016 zum Führer ernannt wurde, nachdem sein Vorgänger bei einem US-Luftangriff getötet wurde. Er stammte aus dem Taliban-Herzland Spin Boldak in der südsudanesischen Provinz Kandahar und war an den – oder islamischer heiliger Kampf – gegen die sowjetische Invasion in den 1980er Jahren und wurde laut Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahid 2001 zum Leiter der Dschihadisten-Angelegenheiten ernannt.

Sein Stellvertreter, Abdul Ghani Baradar, war zu seiner Amtszeit ein prominentes Mitglied des Taliban-Regimes, und als Vorsitzender des politischen Komitees der Gruppe gehört er heute zu den bekanntesten Führern der Aktivisten. Baradar ist letzte Woche nach 20 Jahren Exil nach Afghanistan zurückgekehrt.

Hier sehen Sie, was wir sonst noch über die Schlüsselfiguren wissen und wie die Machtstruktur der Taliban funktioniert.