Londoner Technologiefirmen haben Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter einzustellen, da Google, Apple und Facebook expandieren

Der neue Hauptsitz von Google in London. Google

Viele Start-ups in London werden es schwer haben, Softwareentwickler anzuziehen, wenn sie Gehälter unter 80.000 £ (110.000 $) anbieten, so White, der sagte, erfahrene Entwickler können jetzt Gehälter von bis zu 80.000 £ (110.000 $) verdienen 120.000 pro Jahr. Tom Richardson, CEO der Money-Management-App Lumio, sagte gegenüber CNBC, es sei “so schwer”, die richtigen Leute zu finden. „Wir sind ein Start-up und haben nur einen runden Tisch und können weder Entwickler noch großartige Produktmanager gewinnen“, sagte er. “Die Einstiegsgehälter sind verrückt.” Um das Problem zu umgehen, erwägt Richardson, sein Geschäft zu verlagern oder mehr Remote-Mitarbeiter einzustellen, aber er sagte, dass beides mit seinen Risiken verbunden sei.

Ein anderer CEO eines in London ansässigen Technologieunternehmens, das wegen Bedenken, dass sein Unternehmen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung haben könnte, anonym bleiben wollte, sagte gegenüber CNBC, dass große US-Technologieunternehmen in den letzten Jahren versucht haben, mehrere ihrer Mitarbeiter abzuwerben. Sie sagten, die Antwort eines Mitarbeiters sei „Wenn Manchester United an die Tür klopft, musst du antworten“. Das US-Tech-Unternehmen, das der CEO nicht nannte, bot dem Mitarbeiter das gleiche Gehalt, aber ein deutlich stärkeres Gesamtpaket inklusive Aktienoptionen und Autozulage. “Am Ende haben wir sie zurückgehalten, aber wir mussten es lohnen und ihnen ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen konnten”, sagte der CEO. Amazon habe versucht, mehr Mitarbeiter des Londoner Technologieunternehmens abzuwerben als jeder andere US-Technologieriese, sagte der CEO und fügte hinzu, dass Amazon mehrere Projektmanager und Account Manager kontaktiert habe. Um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine besten Mitarbeiter hält, sagte der CEO, man habe ein „umfassenderes Leistungspaket“ entwickelt, das Aktionsoptionen für leistungsstarke Mitarbeiter und Pläne für den beruflichen Aufstieg umfasst.

Risikokapitalgeber und Technologieinvestoren haben einen relativ breiten Überblick über die Recruiting-Landschaft, da sie an mehreren Start-ups beteiligt sind. Simon Menashy, ein Risikokapitalgeber bei MMC Ventures, der in Dutzende von Start-ups investiert hat, darunter der Lieferservice für Essenspakete Gousto und das Reise-Start-up Love Home Swap, sagte gegenüber CNBC, dass Londons neue Außenposten im Silicon Valley „definitiv zur Lohninflation beitrugen“. Hinzu kommt, dass große Technologieunternehmen mit lokalen Start-ups um Ingenieure konkurrieren. Aber auch Londoner Start-ups konkurrierten laut Menashy mit anderen Stadt-Start-ups um einige Arbeiter. „Wenn Unternehmen in unserem Portfolio Kandidaten für leitende Angestellte verlieren, dann für andere Start-ups und Scale-ups, nicht für große etablierte Technologieunternehmen“, sagte er. Eze Vidra, ein ehemaliger Investor bei Google Ventures, der jetzt als Managing Partner bei Remagine Ventures arbeitet, sagte gegenüber CNBC, dass es für Londoner Start-ups schwieriger sei, gute Mitarbeiter zu halten, weil sie „von Paketen und ständig wachsenden Vorteilen angezogen“ werden große Technologieunternehmen. und besser finanzierte Start-ups.