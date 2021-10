Wer hat Angst vor einer unabhängigen Türkei? Gedanken zum Fest der Republik 2021

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken – die vier Dimensionen einer SWOT-Analyse, die sich zum Standard für die Ermittlung der internen und externen Faktoren eines Unternehmens bzw. eines staatlichen Unternehmens entwickelt hat. Wenn wir nun davon ausgehen, dass das Management eines ganzen Landes wie ein großes, fortlaufendes Projekt ist, das ständige Anpassungen erfordert, einschließlich der Formulierung einer Vielzahl von Politikvorschlägen für die Zukunft, kann ein solches Analyseinstrument eher nützlich sein. Zugegeben, das vereinfacht – umso mehr, wenn es auf einen Zeitungsartikel gekürzt wird –, erlaubt aber dennoch ein besseres Verständnis dafür, wohin sich ein Nationalstaat kurz- bis mittelfristig bewegt.

Und heute, am 29. Oktober, ist die perfekte Gelegenheit, diese Perspektive auf der Grundlage des Erreichten auf dem Weg zu diskutieren Türkische Nation feiert 98. Gründungsjubiläum.

Es ist ein Moment des Stolzes auf die Geschichte und eine großartige Gelegenheit, an festlichen Gedenkfeiern teilzunehmen. Alle Meilensteine ​​der Nation zu wiederholen würde viele Bände füllen, also konzentrieren wir uns. Zunächst müssen wir – insbesondere unseren geschätzten internationalen Lesern – erklären, warum die letzten 20 Jahre das Reiseziel des Landes in fast 10 Jahrzehnten mehr als alle anderen geprägt haben. Zweitens, wie wird die Türkei in 24 Monaten aussehen, wenn der Titel dieses Beitrags “Tag der Hundertjahrfeier in der Türkei” lautet! “; „Was ist mit der Aussicht auf das 11. Jahrzehnt der Türkei? “

Los geht’s – was ist mit den Stärken der Türkei, dem „S“? Stärken sind Themen, die einer Organisation oder in unserem Fall einem Land zugute kommen. Dies ist die innere Dimension oder die innere Situation, wenn wir über einen Staat sprechen. Dabei sticht ein Faktor heraus: der unglaublich starke Wille des türkischen Volkes zur Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ein wichtiges Thema, ehemaliger Premierminister und derzeitiger Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte seine Wahlstrategie im Herbst 2002 darauf ausgerichtet, jede Form der Kontrolle zu beenden und damit ein politisches und gesellschaftliches System zu etablieren, in dem sich jeder akzeptiert und wertgeschätzt fühlt. Ein weiteres zentrales Thema war die komplette Sanierung der Wirtschaft nach einem verheerenden Finanzcrash. Ergebnis: zunächst ein erdrutschartiger Wahlsieg. Zweitens eine erfolgreiche Umsetzung.

Wenn die Eliten der alten Garde, die glücklosen Unterstützer der militärischen Intervention in demokratische Angelegenheiten, die Unterstützer einer Zweiklassengesellschaft, in der Frauen, die eher konservative Kleidung bevorzugen, ausgegrenzt und diskriminiert werden, dann gepaart mit terroristischen Kreisen, die versuchen, die demokratisch gewählte Regierung und später auch der Präsident gewählt, die Nation sprach, die Nation ging auf die Straße, die Nation kämpfte mit bloßen Händen gegen Panzer.

Mit einem solchen Willen und dieser Entschlossenheit seiner Öffentlichkeit könnte jeder Nationalstaat mit äußerster Zuversicht in das nächste Jahrzehnt und bald in die nächsten 100 Jahre blicken.

Wie wir in der Einleitung gesagt haben, ist dies eine Zusammenfassung einer Analyse, die einen Aspekt in jedem der vier Buchstaben hervorhebt, aus denen ein SWOT besteht. Viele andere Punkte hätten erwähnt werden können, wie eine junge Bevölkerung, gut ausgebildete Bürger, modernste Infrastruktur und Logistik, eine Wirtschaft, die sich von der Herstellung von Teilen zur Herstellung von Weltklasse-Fertigprodukten gewandelt hat, atemberaubende Naturlandschaften usw . weiter und so weiter.

Wenn wir uns nun dem zweiten Buchstaben nähern, der die „Schwächen“ von SWOT darstellt, können wir dieses Kapitel ziemlich schnell abschließen. Es ist schwierig, interne Schwächen zu finden, wenn wir uns einig sind, dass die oben beschriebenen Stärken alle Schwächen überwiegen. Daher gehen wir gleich zum „O“, den Möglichkeiten, von denen es viele gibt.

Chancen sollten mit den externen Aspekten im Vordergrund betrachtet werden. Dabei fällt einem sofort ein: der geopolitische Vorteil der Türkei. Richtig, es ist eine brisante Lage mit großen Umbrüchen im benachbarten Syrien und im Irak. Aber eines Tages wird es wieder Frieden geben, vor allem dank Ankaras unermüdlicher Unterstützung für die Menschenwürde, eines Tages wird es eine Rückkehr zur Normalität ohne Terror geben. Aber wir müssen eine 360-Grad-Perspektive verwenden. Denken Sie an Mittelmeerländer, denken Sie an Russland. Fügen wir auch die europäischen Nachbarn der Türkei hinzu. Hinzu kommt der noch größere logistische Vorteil: Die Türkei ist ein Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsknotenpunkt für den gesamten Nahen Osten, Zentralasien und sogar die Länder Nordafrikas. Da viele Länder China als ihr bevorzugtes Lieferkettenmonopol scheuen, könnte die Türkei sozusagen die Früchte ernten. Ein Jahrzehnt voller Möglichkeiten, wollen wir sagen.

Und schließlich, gibt es Entwicklungen, die als Bedrohung, das „T“ unserer SWOT gesehen werden können? Es ist zwar schade, ein so unglückliches Ereignis in einem feierlichen Beitrag zu erwähnen, aber es ist sinnvoll, auf die vorletzte Woche zurückzublicken, als 10 Botschafter in der Türkei nichts Besseres zu tun hatten, als wieder zu unterrichten Angelegenheiten. Als sie ihren schwerwiegenden Beurteilungsfehler erkannten, zogen sie ihren Brief auf Erdoğans vollkommen legitime Ankündigung zurück, in der sie alle zur Persona non grata erklärten. Ich hatte das Vergnügen, diese Entwicklung auf TRT World zu kommentieren, und als die Sendung am Dienstag am österreichischen Nationalfeiertag ausgestrahlt wurde, erwähnte ich leise, dass, wenn vergleichbare rechtswidrige und unangemessene Eingriffe in österreichische Gerichtsverfahren von dem türkischen Botschafter und neun anderen Ausländern inszeniert wurden in Wien ansässigen Diplomaten würde die diplomatische Hölle losbrechen. Ich behaupte nicht, dass ein türkischer Botschafter in Österreich jemals so etwas tun würde, es würde mich natürlich nicht wundern, wenn, anstatt wie in der Türkei die Botschafter vorher öffentlich zu warnen, ein Befehl des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, übermittelt über das Auswärtige Amt, würde sie – zumindest vorübergehend – verpackt versenden. “Rückkehr / zurückgerufen werden für Konsultationen” ist diplomatischer Jargon. Jedenfalls wäre die Antwort aus Wien schnell, direkt und unfehlbar gewesen: Bitte verlassen Sie unser Land.

Wie wird sich das alles mittelfristig entwickeln? Solange keine neue Schwäche und innere Stärke hinzukommt, ist die emotionale Verbundenheit der Menschen weiterhin auf hohem Niveau und solange die Türkei ihre Chancen, einschließlich ihrer privilegierten geopolitischen Lage, der Perspektiven, intelligent nutzt sind in der Tat vielversprechend.

Auch unter Berücksichtigung anderer externer Bedrohungen und nicht nur der oben beschriebenen vergeblichen Einmischung in die Innenpolitik – und in diesem Zusammenhang sollte auch die terroristische Bedrohung über die südlichen Grenzen des Landes diskutiert werden. Nur im Ausland versteckte Partisanen – scheint es, als ob die moderne Türkei hat seine Mehrheit erreicht und lässt sich nicht mehr von seinen Freunden wie auch von seinen Feinden manipulieren. Er ist in den letzten 20 Jahren so stark gewachsen, dass er nicht wieder isoliert, sondern politisch reifer geworden ist. Die Türkei schaut überall hin und kümmert sich nicht nur um ihre inneren Angelegenheiten. Es ist ein Akteur und ein unbestreitbarer Faktor in der Weltpolitik geworden.

Herzlichen Glückwunsch an die türkische Nation!

* Politischer Analyst, Journalist in London