FOCO veröffentlicht Bugs Bunny, Bobblehead LeBron James Space Jam X Slam Magazine

Die Los Angeles Lakers hoffen, LeBron James begrüßen zu dürfen zurück in die Startelf am Freitagabend, aber zumindest haben Fans die Möglichkeit, einen Wackelkopf in limitierter Auflage in die Hände zu bekommen, der von . veröffentlicht wurde ZU KONZENTRIEREN.

Das neueste Angebot dieses offiziell lizenzierten Merchandisers zeigt James in einer “Space Jam: A New Legacy”-Uniform neben Bugs Bunny. Die beiden befinden sich auf einer Art Laufsteg mit einem speziell gestalteten Slam Magazine-Cover als Kulisse.

Der Wackelkopf ist über 1.008 Einheiten nummeriert und sollte nicht wieder aufgefüllt werden, sobald das gesamte Inventar ausverkauft ist.

FOCO hat zuvor eine breite Palette von “Space Jam”-Figuren veröffentlicht, darunter individuelle Optionen für James, Bugs Bunny und andere Charaktere aus dem Film.

FOCO hat sich zu einem unverzichtbaren Distributor von begehrten Souvenirs entwickelt, hat kürzlich einen Wackelkopf der James Lakers City Edition herausgebracht die sofort ausverkauft war. “Wackelkopfschwindler” von FOCO waren auch sehr begehrt und schnell verkauft.

LeBron übt Kritik

Obwohl James die letzten beiden Spiele wegen eines wunden Knöchels nicht spielen konnte, zog kürzlich den Zorn von “Squid Game”-Schöpfer Hwang Dong-Hyuk . auf sich für die augenzwinkernden Kommentare zum Ende der erfolgreichen Netflix-Show.

James gab Dong-Hyuk in den sozialen Medien eine kleine Antwort, obwohl er über die Frage viel lachte.

