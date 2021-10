Strum Graz vs Wolfsberger AC Vorhersage, Vorschau, Team-News und mehr

Die zweite und dritte Seite des Österreichische Bundesliga treffen sich am Sonntag als Gastgeber von Sturm Graz Wolfsberger im Stadion Graz-Liebenau.

Die Schwoazn sind Führer RB Salzburg neun Punkte nach der Niederlage am vergangenen Wochenende.

Für Wolfsberger, der jedes seiner letzten drei Spiele gewonnen hat, geht es bergauf Österreich Wien.

Mit einem weiteren Sieg an diesem Wochenende würden sie den Rückstand auf Graz aufholen, das sie letzte Saison im selben Spiel besiegten.

Sturm Graz gegen Wolfsberger Head to Head

Sturm Graz hat 18 der letzten 38 Duelle mit Wolfsberger gewonnen, die sie in dieser Zeit fast 16 Mal geschlagen haben.

Jeder ihrer letzten beiden Zusammenstöße ist jedoch vorbei. Die Schwoazn übrigens, die auf ihrer Reise nach Wolfsberg 7:2 in der Gesamtwertung gewannen.

Wolfsberger gewann jedoch bei seinem letzten Besuch in Graz mit 1:0.

Sturm Graz Fitness Guide (alle Bewerbe): LLLWL

Wolfsberger Form Guide (alle Wettbewerbe): WWWWL

Sturm Graz vs. Wolfsberger Team News

Sturm Graz

Die Hausherren haben derzeit mit sieben verletzten Spielern zu kämpfen, darunter auch der langjährige Abwesende Sandro Ingolitsch, der sich von einer Kreuzbandverletzung erholt.

Alexander Prass und Alexander Borkovic haben beide Muskelprobleme.

Cheftrainer Christian Ilzer baut erneut auf das schlagkräftige Schlager-Duo von Jakob Jantscher und Kelvin Yeboah, der sie 14 Mal klopfte, um die Ware zu produzieren.

Verletzt: Stefan Hierländer, Alexander Prass, Otar Kiteishvili, Francisco Mwepu, Vincent Trummer, Alexander Borkovic, Sandro Ingolitsch

Ausgesetzt: Nichts

Nicht verfügbar: Nichts



Zum gesamten Vorbericht ⤵️

Wolfsberger

Der Verein hat auf seiner offiziellen Website bestätigt, dass Stürmer Tai Baribo aufgrund einer Muskelverletzung wahrscheinlich keine Rolle spielen wird. Es ist ein schwerer Schlag, wenn man bedenkt, dass er mit sechs Toren ihr Torschützenkönig ist.

In der Zwischenzeit eröffnet es Cheikhou Dieng oder Dario Vizinger die Chance, sich Thorsten Rocher im Angriff anzuschließen.

Verletzt: Tai Baribo

Ausgesetzt: Nichts

Nicht verfügbar: Nichts

Sturm Graz vs. Wolfsberger prognostiziert XI

Strum Graz (4-3-1-2): Jörg Siebenhandl; Jusuf Gazibegović, Gregory Wüthrich, David Nemeth, Alexandar Borkovic; Andreas Kuen, Jon Stanković, Amadou Dante; Anderson Niangbo; Kelvin Yeboah, Jakob Jantscher.

Wolfsberger (4-1-2-1-2): Alexandre Kofler; Adis Jasic, Dominik Baumgartner, Luka Lochoshvili, Amar Dedic; Mario Leitgeb; Eliel Peretz, Matthäus Taferner; Michael Liendl; Thorsten Röcher, Cheikhou Dieng.

Prognose Sturm Graz – Wolfsberger

Es ist ein Aufeinandertreffen zweier bestplatzierter Mannschaften der österreichischen Liga.

Obwohl sie auf den Plätzen zwei und drei fünf Punkte trennen, gibt es hier keinen klaren Favoriten.

Sturm Graz hatte seine Zahlen in jedem seiner letzten beiden Duelle, aber Wolfsberger ist derzeit gut in Form und es wird nicht mehr so ​​einfach wie früher.

Wir haben unser Geld in eine Tombola gesteckt.

Vorhersage: Sturm Graz 2-2 Wolfsberger