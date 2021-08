Bosnien und Herzegowina, ehemals Teil der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, wurde durch das Allgemeine Rahmenabkommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina, bekannt als das Friedensabkommen von Dayton, das am 21. November 1995 in Dayton, Ohio, geschlossen wurde, als unabhängiger Staat gegründet , und am 14. Dezember desselben Jahres in Paris unterzeichnet.

Die Dayton-Abkommen beendeten den bewaffneten Konflikt nach dem Zerfall Jugoslawiens, bei dem rund 100.000 Menschen ums Leben kamen. Er schuf einen komplizierten und sehr ineffizienten Staat, der aus zwei Einheiten mit jeweils eigener Regierung besteht: der Republik Srpska mit den Serben als ethnischer Mehrheit und der Föderation Bosnien und Herzegowina mit den Bosnern – als Mehrheit und den Kroaten Bosnien als konstituierenden Bestandteil. ethnische Gruppe.

Später wurde der Bund in 10 Kantone mit jeweils einer eigenen Regierung aufgeteilt. Neben den beiden Parlamenten gibt es auf der Ebene von Bosnien und Herzegowina eine parlamentarische Versammlung, die aus dem Haus der Völker und dem Repräsentantenhaus besteht. Theoretisch ist das höchste Exekutivorgan des Landes die kollektive Präsidentschaft, die aus jeweils drei Mitgliedern der großen Ethnien besteht und im Konsens entscheidet, was in der Praxis bedeutet, dass ihre Arbeit oft blockiert wird. Der wahre Herrscher in Bosnien und Herzegowina ist jedoch nicht das Volk, das Parlament oder die Präsidentschaft, sondern der Hohe Repräsentant.

In Anhang 10 des Dayton-Abkommens wurde das Amt des Hohen Vertreters eingerichtet. Ursprünglich als internationale Präsidentschaft mit einem Mandat zur Überwachung der Umsetzung des Abkommens gedacht, wurde das Amt 1997 mit der sogenannten Bonner Behörde radikal umgestaltet, als der Friedensimplementierungsrat dem Amt des Hohen Repräsentanten in Bosnien nahezu unbegrenzte Befugnisse verlieh und Herzegowina ohne demokratische Legitimation. Mit der Macht, die ihnen durch das Bonner Abkommen verliehen wurde, verhielten sich viele Abgeordnete wie Kolonialgouverneure, legten ihr Veto ein und kippten Beschlüsse lokaler Behörden auf allen Regierungsebenen, entließen demokratisch gewählte Abgeordnete und änderten willkürlich Landesgesetze.

Bosnien und Herzegowina befand sich in einer unmöglichen Situation. Sein hochgradig dysfunktionales politisches System wird im Westen oft wegen seines Mangels an Demokratie, Transparenz und Rechenschaftspflicht kritisiert, doch die Biden-Regierung und das offizielle London unterstützen das Amt des Hohen Repräsentanten, das selbst undemokratisch ist, nur die Entwicklung demokratischer Institutionen in den USA Land.

Vor kurzem wurde die jüngste Krise in Bosnien und Herzegowina durch den scheidenden Hohen Vertreter, den österreichischen Diplomaten Valentin Inzko, und seine Entscheidung im Juli, die Änderung des Strafgesetzbuches des Landes zu verkünden, ausgelöst. Artikel 1 (Änderung des Artikels 145a des Strafgesetzbuches) legt unter anderem fest, dass jeder, der das vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) oder einem Gericht Bosnien herzegowina drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Der Artikel legt auch fest, dass “wer einer Person, die wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen verurteilt wurde, eine Anerkennung, eine Auszeichnung, ein Denkmal, irgendeine Art von Andenken oder ein Privileg oder dergleichen gewährt”, wird mit einer Freiheitsstrafe bestraft. nicht weniger als drei Jahre. Entscheidungen des Hohen Repräsentanten haben die Macht staatlicher Gesetze.

In der Republika Srpska, einem Teil von Bosnien und Herzegowina, wird diese Bewegung als direkter Angriff auf die Serben gesehen. Grund dafür ist die umstrittene Charakterisierung des Massakers von Srebrenica im Juli 1995, bei dem nach einigen Schätzungen mehr als 8000 bosnisch-muslimische Männer von bosnisch-serbischen Truppen getötet wurden. In mehreren Entscheidungen hat der ICTY das Massaker als Völkermord qualifiziert. Obwohl die Republika Srpska die Existenz des Verbrechens nicht bestreitet, bestreitet sie die Bezeichnung Völkermord.

Viele Wissenschaftler haben die Gültigkeit einer solchen Kategorisierung im Lichte der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords und der Art und Weise, wie dieser Begriff in der Rechtspraxis vor dem ICTY-Urteil verwendet wurde, in Frage gestellt. Der Abschlussbericht 2020 der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission zum Leiden aller Völker der Region Srebrenica zwischen 1992 und 1995, erstellt von einer Gruppe von 10 internationalen Wissenschaftlern aus Ländern wie Israel, den Vereinigten Staaten, Nigeria, Deutschland und Japan, unter anderem andere äußerten zuletzt Bedenken hinsichtlich der Verwendung dieser Terminologie.

Als Reaktion auf die Entscheidung des Hohen Vertreters berief Milorad Dodik, ein serbisches Mitglied der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina, eine Sitzung des Parlaments der Republika Srpska ein, um eine rechtliche Antwort auf Inzkos Entscheidung vorzuschlagen, die auch diese Entscheidung treffen würde wie jeder künftige Beschluss des Hohen Vertreters in seinem Hoheitsgebiet wirkungslos ist. Dodik drohte auch, nicht zum ersten Mal, die Unabhängigkeit der Republika Srpska auszurufen, falls der Druck und die Angriffe aus dem Amt des Hohen Repräsentanten sowie der Föderation andauern.

Abschluss

Neben diesem ohnehin schon komplizierten institutionellen Gefüge ist klar, dass sich die Visionen für die Zukunft von Bosnien und Herzegowina zwischen den beiden Teilstaaten stark unterscheiden. In Bosnien und Herzegowina gibt es – insbesondere in der muslimisch-bosnischen Mehrheit – starke Unterstützung für einen Einheitsstaat, dessen Voraussetzung die Auflösung der beiden durch das Dayton-Abkommen mandatierten Entitäten wäre.

Andererseits sehen die Führer der Republika Srpska, die eine starke öffentliche Unterstützung genießen, in ihrer Existenz mit allen ihr ursprünglich zugeschriebenen Kompetenzen die Voraussetzung für die Existenz von Bosnien und Herzegowina, wie es in Dayton etabliert wurde. Jeder Versuch, die Republik Srpska zu verkleinern, kann nur zum Zerfall von Bosnien und Herzegowina führen. Wenn es gewaltsam geschieht, kann es zu einem neuen Krieg führen.

Das heutige Bosnien und Herzegowina stellt zweifellos ein episches Scheitern der westlichen Politik gegenüber der Region dar. Es ist ein dysfunktionaler Staat und mit zwei grundsätzlich widersprüchlichen Zukunftsvisionen, der einzige Weg, den Vorwand eines funktionierenden Staates zu wahren, ist die Existenz eines nicht demokratisch ernannten ausländischen Gouverneurs.

In einer solchen Situation ist klar, dass Bosnien und Herzegowina einen neuen Plan braucht, der die Lage zwischen den Nationen entspannt, aber auch den wirtschaftlichen Fortschritt der Bevölkerung ermöglicht.

Die beste Lösung für Bosnien und Herzegowina wäre, dass die Regierung Biden die Situation vor Ort akzeptiert, nämlich dass Bosnien und Herzegowina heute aus der Föderation Bosnien und Herzegowina und der Republik Srpska besteht. Daher ist es notwendig, eine neue Verfassung von Bosnien und Herzegowina zu verabschieden, die Bosnien und Herzegowina in einen Staatenbund von Bosnien und Herzegowina wie den Staatenbund von Serbien und Montenegro reorganisieren würde. Im Jahr 2002 schlossen Serbien und Montenegro eine neue Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit, die unter anderem das Ende des Namens Jugoslawien (da sie zur Bundesrepublik Jugoslawien gehörten) versprach. Am 4. Februar 2003 gründete die Föderale Versammlung Jugoslawiens einen Staatenbund oder eine lose Konföderation, den Staatenbund Serbien und Montenegro.

Die Bildung des Staatenbundes Bosnien und Herzegowina würde weiteres Leid der Bevölkerung von Bosnien und Herzegowina und dessen rasche Entvölkerung verhindern, die aufgrund der wirtschaftlichen Depression und des fehlenden Vertrauens in eine Verbesserung der Lage auf absehbare Zeit eingetreten ist. . Außerdem würden die interethnischen Spannungen zwischen Serben und Bosniern enden, während wirtschaftliche Probleme die Oberhand gewinnen würden.

