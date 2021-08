So treffen Sie alle coolen Kids am Freitag nach 5 in Owensboro

Alle Cool Kids kommen Freitag nach 17 Uhr in der Innenstadt von Owensboro an. Inzwischen haben Sie wahrscheinlich gehört, dass die Saison des 25-jährigen Jubiläums des kostenlosen Musikfestivals diesen Sommer mit einem unglaublichen Konzert mit Mitgliedern von drei der größten Boygroups in der US-Geschichte mit einem Höhepunkt enden wird. United – Backstreet Boys, * NSYNC und 98 Grad.

Das All the Cool Kids Konzert (kurz ATCK) ist für Freitag, den 3. September, auf dem Rasen des Owensboro Convention Centers geplant. Mit dabei sind AJ McLean von den Backstreet Boys, Chris Kirkpatrick von * NSYNC, Jeff Timmons von 98 Degrees und Chris Blue, der NBC Staffel 12 gewann. Die Stimme.

Heute Morgen freuen wir uns, eine unglaubliche Gelegenheit ankündigen zu können, sich zu treffen und zu begrüßen. Obwohl das Konzert KOSTENLOS ist, freut sich Friday After 5, 300 VIP Meet and Greet Tickets anzubieten. Jedes VIP-Ticket kostet 100 US-Dollar pro Person und beinhaltet Folgendes: 1) Autogramm aller Cool Kids, Foto mit ihnen und ein exklusiver VIP-Bereich, um das Konzert auf dem Vorgarten des Owensboro Convention Center zu sehen. Im Grunde stehen Sie für die große Show direkt vor der Bühne.

Wenn Sie Ihr Meet and Greet VIP-Ticket kaufen möchten, KLICKE HIER! Auch hier muss man sich beeilen. Es sind nur 300 verfügbar und wir erwarten, dass sie schnell gehen!

Dann verpassen Sie nicht ATCK im Saisonfinale von Friday After 5. Das Konzert beginnt am Freitag, den 3. September um 20 Uhr und zeigt All the Cool Kids und ihre ersten Acts – Kentucky Shine, Friday Night Talent Champions. WBKR Contest Fight and Emmalee Chinn, die Finalistin war. Außerdem wird es einen besonderen Auftritt von Chris Joslin von der Bluegrass Music Hall of Fame & Museum geben.

Es wird eine absolut epische Nacht in der Innenstadt von Owensboro und der perfekte Weg, um “Bye Bye Bye” zur 25. Staffel von Friday After 5 zu sagen!

