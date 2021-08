Weißrussischer Olympia-Sprinter sucht Zuflucht in Japan aus Angst vor Gefängnis zu Hause

Frau Timanovskaya bestritt, von Ärzten untersucht worden zu sein, und sagte, sie sei in guter körperlicher und psychischer Verfassung. Sie sagte, sie sei gewaltsam aus der Mannschaft ihres Landes entfernt worden, weil “ich auf meinem Instagram über die Nachlässigkeit unserer Trainer gesprochen habe”.

In Eins Video Am Flughafen Haneda in Tokio aufgenommen, bat sie um die Unterstützung des Internationalen Olympischen Komitees.

In einer Erklärung teilte das IOC mit, es stehe in direktem Kontakt mit Frau Timanovskaya. Sie war am Flughafen Haneda, teilte das IOC mit und wurde von einem Mitglied von Tokyo 2020 begleitet.

“Sie hat uns gesagt, dass sie sich sicher fühlt”, heißt es in der Erklärung.

Das IOC und Tokio 2020 werden in den kommenden Tagen Gespräche mit Timanovskaya und den Behörden fortsetzen, heißt es in der Erklärung, um die nächsten Schritte festzulegen.