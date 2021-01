We Are KING kehrt mit einem kosmischen Cover von David Bowies ‘Space Oddity’ zurück.

Wir sind KÖNIG teilte eine kosmische Decke von David Bowie‘s’ Space Oddity ‘- hör es dir unten an.

Nach einer Pause von fast fünf Jahren kehrten die identischen Zwillingsschwestern Amber und Paris Strother Bowie an diesem Freitag, dem 8. Januar, zu, der sein 74. Geburtstag gewesen wäre. Heute (10. Januar) jährt sich zum fünften Mal der Todestag des legendären Rockstars.

We Are KING stammt aus dem kommenden Bowie-Tribut-Album “Modern Love” und sagte, dass “Space Oddity” immer ihre Lieblingskomposition gewesen sei, weil es “so visuell” sei und sich immer wie eine Zeitreise angefühlt habe ein Lied”.

“Es erzählt eine so lebendige und einfallsreiche Geschichte von Major Toms Reise durch den Weltraum und es war eine coole Erfahrung, sich vorzustellen, wie es auf der ‘Reise’ sein würde”, sagte das Duo in einer Erklärung.

Hören Sie sich unten die Strother Twins-Version von ‘Space Oddity’ an:

‘Modern Love’, das diesen Frühling über BBE Music erscheinen soll, wird von Music Director und DJ Drew McFadden sowie BBE Music Founder Peter Adarkwah moderiert.

Inspiriert von den prominenten Jazz-Einflüssen, die in ‘Blackstar’, Bowies letztem Album von 2016, zu hören sind, wird es seine weniger bekannten Beiträge zu Soul, R & B, Jazz, Funk und Gospel mit Coverversionen würdigen neu interpretiert aus Liedern von Jeff Parker, We Are KING, Meshell Ndegeocello, Helado Negro, Khruangbin, Matthew Tavares, L’Rain, Nia Andrews und anderen.

„Ich hatte das Gefühl, dass die Verbindung zwischen Bowie und R & B, Jazz, Funk, Gospel und allem, was mit Soul zu tun hat, noch nie zuvor wirklich erforscht worden war – zumindest nicht so sehr in Coverversionen, die eher zu Rock und Musik tendieren. Pop “, sagte McFadden in einer Pressemitteilung. „Zugegeben, es gab im Laufe der Jahre viele Coverversionen von Bowie, aber keine hat wirklich ausgenutzt, was ein großer Teil seines Musikstils und seiner Richtung gewesen zu sein scheint.

Gestern Abend (9. Januar), Yungblud, Billy Corgan und mehrere andere Musiker würdigten Bowie bei einer virtuellen Veranstaltung.

Die Tributshow sah auch Trent Reznor, Frontmann von Nine Inch Nails, spielt einige Bowie-Cover: “Fantastic Voyage” und “Fashion”.

Inzwischen, David Bowies unveröffentlichte Cover von John Lennons ‘Mother’ und Bob Dylans ‘Tryin’ to Get to Heaven ‘wurden zum ersten Mal veröffentlicht, um den 74. Geburtstag der Musikikone zu markieren.