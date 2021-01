Valorant enthüllt einen neuen Agenten für Episode 2

Riot Games enthüllte einen neuen Agenten, der bald kommen wird Wertschätzung neben der Veröffentlichung von Episode 2, die am 12. Januar erscheinen wird. Der neue Charakter heißt Yoru und es sieht so aus, als könnte er eine große Veränderung für das Spiel darstellen, wenn er ankommt. Der Charakter bietet den Spielern eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten, die sie im Spiel einsetzen können, was das Spielen gegen Yoru etwas erschweren dürfte! Sie können sich mit ihrer Gatecrash-Fähigkeit teleportieren, sich mit Dimensional Rift vor Gegnern verstecken oder mit Blindside einen instabilen dimensionalen Splitter starten, der blinkt, wenn er sich mit einer Oberfläche verbindet.

Yorus interessanteste Fähigkeit könnte jedoch Fakeout sein. Als Yoru können Spieler ein Echo erzeugen, das Schritten ähnelt. Als Yoru können Spieler entweder die Schritte nach vorne schicken oder sie einrichten, um ihre Gegner zurückzudrängen. Sound spielt eine wichtige Rolle in jedem FPS-Titel, und diese Fähigkeit macht es gegnerischen Spielern viel schwerer zu wissen, ob die Sounds, die sie hören, legitim sind oder Teil eines ausgeklügelten Tricks sind!

Einen filmischen Trailer zu Episode 2 mit Yoru finden Sie im unten eingebetteten Trailer.

Riot Games nennt Yoru einen “Infiltrator Duelist” und seine Fähigkeiten scheinen diese Tatsache widerzuspiegeln. Es wird interessant sein zu sehen, wie Wertschätzung Die Spieler sprechen den neuen Agenten an und wie sie die Fähigkeiten des Charakters kreativ nutzen können! Das Hinzufügen eines neuen Charakters zu einem Spiel wie diesem führt häufig zu einer großen Veränderung des Spielfelds. Ein Teil des Spaßes besteht darin, zu sehen, wie die Spieler die Herausforderung umgehen.

Erschienen im letzten Jahr, Wertschätzung ist ein taktischer teambasierter FPS. Der Hauptmodus des Spiels besteht aus Spielern in einem Fünf-gegen-Fünf-Wettbewerb. Das Spiel bietet derzeit 13 Agenten mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Auswahl, und Yorus Veröffentlichung wird diese Zahl um eins erhöhen. Dienstag Veröffentlichung von Wertschätzung In Episode 2 wird auch ein neuer Kampfpass verfügbar sein, der bis zum 1. März gültig ist. Spieler, die einige der vorherigen Skins des Spiels verpasst haben, können sich auch das Run-It-Back-Paket ansehen, das frühere Angebote enthält.

Wertschätzung ist jetzt auf dem PC verfügbar. Sie können alle unsere vorherigen Cover des Spiels überprüfen Hier.

Was denkst du über Yoru? Möchten Sie als neuer Agent spielen? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder teile deine Gedanken direkt auf Twitter unter @Marcdachamp über alles zu sprechen, was mit dem Spiel zu tun hat!