Was wir noch nicht über die Explosion des Hafens von Beirut wissen

In den am stärksten betroffenen Vierteln von Beirut kursieren jeden Tag Theorien über die Explosion. Keine zwei Geschichten menschlicher Tragödie gleichen sich, und die meisten Interaktionen zwischen den Menschen hier enden nicht mit einem Abschied, sondern mit einer Aufforderung an die herrschende Elite des Libanon, gestürzt zu werden.

Am 4. August 2020, kurz nach 18 Uhr, entzündeten sich Hunderte Tonnen Ammoniumnitrat und lösten die massive Explosion im Hafen der Stadt aus.

Dort waren jahrelang Industriechemikalien aufgrund der Untätigkeit aufeinanderfolgender Regierungen und Gesetzgeber über politische Grenzen hinweg unangemessen gelagert worden. Es ist klar.

Aber für die Menschen im ganzen Libanon gibt es immer noch viele unbeantwortete Fragen darüber, was zu der Tragödie geführt hat, und es gab in den 12 Monaten seit der Explosion kein Gefühl der Schließung. Folgendes wissen wir noch nicht. Was hat die Explosion ausgelöst? Aufgrund zahlreicher Anfragen von Journalisten und Rechtegruppen im vergangenen Jahr wissen wir, dass Ammoniumnitrat – neben Feuerwerkskörpern in einer schlecht gewarteten Lagerhalle gelagert – eine Katastrophe bevorstand. Sechs dringende Briefe Versand durch Zollbeamte seit 2014 – das Jahr, in dem die Ausrüstung unter mysteriösen Umständen im Hafen entladen wurde – hatte die Behörden auf die Gefahr durch die Chemikalien aufmerksam gemacht. Eine wurde von einem Hafenbeamten im Mai 2020 geschrieben, nur wenige Monate vor der Explosion. „Diese Substanz wird, wenn sie entzündet wird, eine große Explosion verursachen, und ihr Ausgang wird den Hafen von Beirut fast auslöschen. Wenn die Substanz irgendeiner Art von Diebstahl ausgesetzt wäre, könnte der Dieb diese Substanz verwenden, um Sprengstoff herzustellen", fügte er hinzu. warnte das Dokument, das CNN nach dem Vorfall erhalten hatte. Der Hafen von Beirut liegt nur 100 Meter von einigen der am dichtesten besiedelten Gebiete der Stadt entfernt. Die Explosion zerstörte nicht nur einen Großteil des Hafens, sondern hinterließ auch ganze Teile der Stadt in Trümmern. Der Schaden wurde auf 3,8 bis 4,6 Milliarden Dollar geschätzt. Es ist klar, dass aufeinanderfolgende Staats- und Regierungschefs – vier Regierungen und drei Ministerpräsidenten – sich der Bedrohung durch das Material bewusst hätten oder hätten wissen sollen, und es wurde wenig unternommen, um dieser Gefahr zu begegnen. Aber was 12 Monate später alles andere als klar ist, ist, was das Ammoniumnitrat entzündet hat. Entsprechend ein Bericht von Human Rights Watch , Tarek Bitar, der für die Untersuchung der Explosion zuständige Richter, untersucht mehrere Theorien. Einer ist, dass Funken vom Schweißen an diesem Tag einen Brand im Hangar 12 verursachten, dem Lagerhaus, in dem die Chemikalie gelagert wurde. Eine andere ist, dass ein israelischer Angriff der Auslöser war, obwohl libanesische Luftfahrtbeamte berichteten, dass lokale Radarsysteme etwa eine Stunde lang keine Militärflugzeuge über dem libanesischen Luftraum erkennen konnten unwahrscheinlich, so der HRW-Bericht. Bitar untersucht laut HRW auch die Theorie, dass die Explosion eine vorsätzliche Handlung war. „Spekulationen, dass die Hisbollah möglicherweise Ammoniumnitrat im Hafen zerstören wollte, um angeblich zu verbergen, dass ein Teil des Ammoniumnitrats in den Lagerbeständen vom Hisbollah-Verbündeten Bashar al-Assad in Syrien zur Herstellung von Sprengstofffässern verwendet wurde, sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, als Informationen über die Verbindung zwischen Frachteigentümern und Einzelpersonen, die von den USA wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Assad sanktioniert wurden“, heißt es in dem Bericht unter Bezugnahme auf einen investigativen Bericht des lokalen Journalisten Firas Hatoum. Hatoum verband die Lieferung von Ammoniumnitrat – die 2013 ankam und im folgenden Jahr entladen wurde – mit Unternehmen, die laut dem HRW-Bericht mit syrisch-russischen Geschäftsleuten verbunden waren, „die von der US-Regierung sanktioniert wurden, weil sie im Auftrag der syrischen Regierung handelten des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad.” Die Hisbollah hat wiederholt jede Beteiligung an der Explosion bestritten. Mehrere libanesische Gruppierungen waren zu Beginn des Konflikts stark in den Bürgerkrieg in Syrien verwickelt. Angehörige des ehemaligen von Saudi-Arabien unterstützten libanesischen Premierministers Saad Hariri, Anti-Assad-Kräfte halfen eine Zeit lang materiell . Die Hisbollah intervenierte im Namen von Assad und es wird allgemein angenommen, dass er dazu beigetragen hat, seine Präsidentschaft zu retten. Zu dem Rätsel um Ammoniumnitrat trägt die Tatsache bei, dass alle großen libanesischen politischen Parteien im Hafen stark vertreten sind. "Die wichtigsten politischen Parteien im Libanon, darunter die Hisbollah, die Freie Patriotische Bewegung, die Zukunftsbewegung, die libanesischen Streitkräfte, die Amal-Bewegung und andere, haben vom zweideutigen Status des Hafens und der schlechten Regierungsführung und den Strukturen profitiert. Verantwortung", heißt es im HRW-Bericht . „Politische Parteien haben Loyalisten in prominenten Positionen im Hafen installiert und sie oft positioniert, um Reichtum anzuhäufen, Staatseinnahmen abzuschöpfen, Waren zu schmuggeln und Steuern zu hinterziehen, die ihnen oder denen, die mit ihnen verbunden sind, zugute kommen", fügte er hinzu. Fehlte Ammoniumnitrat? Was ist mit ihm passiert? Die dritte Theorie der gerichtlichen Untersuchung, dass die Zündung eine vorsätzliche Handlung war, hat im letzten Jahr an Bedeutung gewonnen. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass im vergangenen August viel weniger Ammoniumnitrat explodiert ist, als ursprünglich angenommen. Laut Reuters, ein FBI-Bericht schätzt, dass nur 20 % von den 2.755 Tonnen Ammoniumnitrat, die 2013 in den Hafen gebracht wurden, sind tatsächlich explodiert. Der HRW-Bericht zitierte auch eine Umfrage vom August 2020, die von . durchgeführt wurde das Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption in dem drei europäische Geheimdienstquellen die Größe der Explosion auf nur 700 bis 1.000 Tonnen schätzten. Die Theorie besagt, dass das Ammoniumnitrat im Hafen zurückgelassen wurde, wo es von Fraktionen im Libanon abgeschöpft werden könnte. Amtierender Premierminister Hassan Diab sagte CNN, er habe die Existenz von Ammoniumnitrat erst Anfang Juni 2020 entdeckt und sofort zusätzliche Informationen angefordert. Er sagte, er habe am 22. Juli einen Brief über die Situation im Hafen erhalten, aber der Teil, der die katastrophalen Auswirkungen einer Explosion vorhersagte, wurde weggelassen. Diab sagte, er habe den Fall an das Ministerium für öffentliche Arbeiten, dem der Hafen untersteht, und das Justizministerium weitergeleitet und sie gebeten, die Chemikalien im Hafen zu untersuchen. CNN sah ein Dokument, das zeigt, dass das Department of Public Works am 4. August 2020 auf der Vorderseite der Akte gestempelt wurde. Die Explosion ereignete sich um 18.08 Uhr desselben Tages. In einem Interview mit CNN im Dezember 2020 bezeichnete Diab – damals der Übergangspremier des Landes – den Moment als „verdächtig". "Es gibt etwas Verdächtiges an (der Bericht), der am 22. Juli erscheint … und dann, wenn er explodiert. Es gibt etwas Verdächtiges. Obwohl es ein siebenjähriges Problem ist. Sieben Jahre, um Gottes willen”, sagte Diab damals gegenüber CNN . “Das Timing hat etwas Unerklärliches.” Wie wird sich Beirut wieder aufbauen? Vielleicht ist eine der eklatantesten unbeantworteten Fragen im Zusammenhang mit der Explosion des Hafens von Beirut, ob die Stadt jemals wieder zu dem wird, was sie einmal war. Seit der Explosion bricht die Stadt unter dem Druck einer sinkenden Währung, langen Stromausfällen und einem gravierenden Mangel an Medikamenten, Milch und Treibstoff ein. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage des Libanon wurden die meisten Wiederaufbaumaßnahmen vom Privatsektor finanziert oder von gemeinnützigen Organisationen unterstützt. Ein Jahr später ist ein Großteil der Reparaturarbeiten noch im Gange. Doch vielen Haus- und Ladenbesitzern fehlen die finanziellen Mittel und die psychische Kraft, um in die betroffenen Stadtteile zurückzukehren. “Sie haben uns ruiniert. Ich würde meine Seele verkaufen, um dieses Land zu verlassen”, sagte ein Ladenbesitzer in der einst trendigen, aber immer noch stark beschädigten Gemmayze-Straße mit Blick auf die herrschende Klasse des Landes. “Mögen sie nie wieder einen guten Tag sehen.”