Überprüfung der Übernahme von Facebook zeigt die neue Kartellbefugnis der EU

BRÜSSEL – Facebook Inc. ist bei seinem Plan, ein kleines New Yorker Startup aufzukaufen, auf eine neue Hürde in Europa gestoßen, die zeigt, wie sich kartellrechtliche Muskelflexion zunehmend auf Transaktionen aus der Ferne auswirkt.

Mit einer Neuinterpretation eines alten Gesetzes haben sich die Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union die Befugnis gegeben, Fusionsfälle zu überprüfen, die ihnen zuvor entgangen waren, und löste bei Unternehmen und ihren Anwälten Empörung aus, wonach die Änderung den Abschluss von Vereinbarungen verwirren würde.

Die Europäische Kommission, die Wettbewerbsaufsichtsbehörde der EU, sagte am Montagabend, sie nutze ihre neue Befugnis, um die geplante Übernahme von Kustomer durch Facebook, ein auf Kundenserviceplattformen und Einzelhändler spezialisiertes Startup, zu prüfen, das im November angekündigt wurde.

Margrethe Vestager, Chefkartellamt der Kommission, die den neuen Ansatz im März ankündigte, sagte, es sei notwendig, ihr Team bewerten zu lassen und marktbeherrschende Unternehmen möglicherweise davon abzuhalten, kleinere Spieler zu kaufen, um potenzielle Rivalen zu eliminieren. Solche Transaktionen werden als mörderische Akquisitionen bezeichnet, weil sie den Wettbewerb ersticken können.

Einige Kartellrechtsanwälte sagen, die neue Richtlinie, die keine behördliche oder öffentliche Überprüfung erforderte, führt zu Unsicherheit und mangelt es an rechtlicher Strenge. Selbst weniger Kritiker sagen, es sei noch unklar, wie die Kommission ihre neuen Befugnisse nutzen wird.