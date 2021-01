Was ist mit den Boeing 747 passiert, die das Space Shuttle geflogen sind?

Mit ihrem einzigartigen Design ist die Boeing 747 ein eigenständiges ästhetisches Flugzeug. Zwei dieser legendären Doppeldecker-Quadjets sind jedoch möglicherweise nach dem Ende ihres Passagierdienstes noch sichtbarer geworden. Natürlich beziehe ich mich auf die beiden 747-100, die die NASA in den 1970er und 1980er Jahren für den Einsatz als “Shuttle Carrier” umgebaut hat. Aber was ist mit diesen legendären übergroßen Frachtschiffen passiert?

Die Rolle dieser Flugzeuge

Der Hauptzweck des NASA-Shuttle-Flugzeugs bestand darin, seine Space Shuttles von einem Ort zum anderen zu transportieren. Dies war oft eine Reise von der Edwards Air Force Base in Kalifornien zur 4.600 Meter langen Landebahn im Kennedy Space Center in Florida.

In der Tat diente Edwards Air Force Based bei schlechtem Wetter in Florida als sekundärer Landeplatz für das Space Shuttle. Im Kennedy Space Center angekommen, führte die NASA dort eine Nachbehandlung durch. Die Flugzeuge wurden auch verwendet, um pensionierte Orbiter in ihre jeweiligen Museen zu liefern.

N905NA

Der erste Boeing 747 die NASA kaufte war ein -100 Variante zuvor als N9668 gespeichert. Gemäß Planespotters.netAmerican Airlines nahm dieses Flugzeug erstmals im Oktober 1970 in Empfang. Es war eines der 16 747-100, die die Fluggesellschaft zwischen 1970 und 1985 betrieb. American erkannte jedoch bald, dass dies der Fall war kämpfen, um diese gigantischen Flugzeuge zu füllen.

Als solches erwarb die NASA 1974 N9668 und registrierte es erneut als N905NA. Seine anfängliche Verwendung war nicht der Transport des Space Shuttles, sondern Teil einer größeren Studie zur Nachlaufwirbelforschung. Vor seiner Verwendung als Shuttle-Träger führte das Unternehmen auch Testflüge mit einem Lockheed F-104-Kampfflugzeug durch. Diese simulierten die Freigabe eines Space Shuttles von der 747 während des Fluges.

Die Änderungen für den Shuttle-Transport begannen 1976. Dazu gehörten vertikale Stabilisatoren am Heck des Flugzeugs, die zusätzliche Stabilität beim Transport des Space Shuttles bieten würden. Weitere Änderungen betrafen verbesserte Motoren und Avionik sowie zusätzliche Montagehalterungen und eine Rettungsrutsche für die Besatzung. Trotz dieser Änderungen behielt es bis 1983 Aspekte seiner alten American Airlines-Lackierung bei.

Die NASA hat die N905NA 2013, ein Jahr nach den letzten Shuttle-Flügen, endgültig aus dem Verkehr gezogen. Im folgenden Jahr wurde es abgebaut und dann zur Konservierung zum Johnson Space Center in Houston, Texas, transportiert. Seit 2016 ist es in einem Bereich des Zentrums mit dem Namen “Independence Plaza” ausgestellt, an dem eine Nachbildung des Space Shuttles angebracht ist.

N911NA

Die NASA erhielt ihren zweiten Shuttle-Träger, N911NA, erst 1988, kurz nach dem Herausforderer Katastrophe im Jahr 1986. Planespotters.net berichtet, dass diese 747-100SR (“Short Range”) von Japan Airlines stammte, wo sie 1973 auf Inlandsstrecken mit hoher Kapazität in Dienst gestellt wurde. Ihre ursprüngliche Registrierung war JA8117.

Die erste Shuttle-Transportmission wurde 1991 durchgeführt. Dazu gehörte der Transport des neuen Anstrengung Space Shuttle zum Kennedy Space Center in Florida. Der Flug begann in Palmdale, Kalifornien, wo das Shuttle hergestellt worden war.

Obwohl die N911NA die neuere der beiden Shuttle-Träger der NASA war, war sie die erste, die aus dem Dienst genommen wurde. Dies geschah im Februar 2012 und vor der Erhaltung nutzte die NASA das Flugzeug als Ersatzteilquelle für seineSOFIA‘fliegendes Teleskop 747SP. Der N911NA wurde zwei Jahre später endgültig unter Naturschutz gestellt und ist jetzt im Joe Davies Heritage Air Park in Palmdale, Kalifornien, ausgestellt.