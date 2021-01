Palbociclib mit adjuvanter endokriner Therapie bei Brustkrebs im Frühstadium (PALLAS): Zwischenüberprüfung einer multizentrischen, offenen, randomisierten Phase-3-Studie

Kontext

Palbociclib, das der endokrinen Therapie zugesetzt wurde, verbessert das progressionsfreie Überleben bei metastasierendem Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem Brustkrebs. In der PALLAS-Studie wurde untersucht, ob die Zugabe von 2 Jahren Palbociclib zur adjuvanten endokrinen Therapie das invasive krankheitsfreie Überleben im Vergleich zur endokrinen Therapie allein bei Patienten mit HER2-negativem Brustkrebs im Frühstadium verbessert zu positiven Hormonrezeptoren.

Methoden





PALLAS ist eine laufende, multizentrische, offene, randomisierte Phase-3-Studie, an der Patienten in 406 Krebszentren in 21 Ländern weltweit mit histologisch bestätigtem HER2-Hormonrezeptor-Brustkrebs im Stadium II-III teilnehmen negativ, innerhalb von 12 Monaten nach Diagnose. Geeignete Patienten waren 18 Jahre oder älter mit einem Leistungswert der Eastern Cooperative Oncology Group von 0 oder 1. Die Patienten wurden randomisiert (1: 1) in permutierte Blöcke zufälliger Größe (4 oder 6). geschichtet nach anatomischem Stadium, vorheriger Chemotherapie, Alter und geografischer Region, unter Verwendung einer zentralisierten interaktiven Telefon- und Online-Antworttechnologie, um entweder 2 Jahre Palbociclib (125 mg oral einmal pro Jahr) zu erhalten Tag an den Tagen 1 bis 21 eines 28-Tage-Zyklus) mit einem laufenden Standardanbieter oder einer adjuvanten endokrinen Therapie nach Wahl des Patienten (Tamoxifen oder Aromatasehemmer, mit oder ohne luteinisierenden hormonfreisetzenden Hormonagonisten begleitende) oder endokrine Therapie allein ohne Maskierung. Der primäre Endpunkt der Studie war das invasive krankheitsfreie Überleben in der zu behandelnden Bevölkerung. Die Sicherheit wurde bei allen randomisierten Patienten bewertet, die mit der Behandlung mit Palbociclib oder endokrinen begonnen hatten. Dieser Bericht präsentiert die Ergebnisse der zweiten vorgeplanten Zwischenanalyse, die am 9. Januar 2020 ausgelöst wurde, als 67% der Gesamtzahl der erwarteten invasiven krankheitsfreien Überlebensereignisse beobachtet wurden. Der Test ist registriert bei ClinicalTrials.gov (( NCT02513394 ) und EudraCT (2014-005181-30).

Ergebnisse

Zwischen dem 1. September 2015 und dem 30. November 2018 erhielten 5.760 Patienten randomisiert Palbociclib plus endokrine Therapie (n = 2.883) oder endokrine Therapie allein (n = 2.877). Zum Zeitpunkt der zweiten geplanten Zwischenanalyse wurden bei einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 23,7 Monaten (IQR 16,9–29,2) 170 von 2883 Patienten Palbociclib plus endokrine Therapie und 181 von 2877 Patienten a zugeordnet Die endokrine Therapie allein hatte invasive krankheitsfreie Überlebensereignisse. Das 3-jährige invasive krankheitsfreie Überleben betrug 88,2% (95% CI 85,2–90,6) für Palbociclib plus endokrine Therapie und 88,5% (85,8–90,7) für endokrine Behandlung allein (Risikoverhältnis 0 93 [95% CI 0·76–1·15];; log-Rang p = 0 51). Da die Teststatistik zum Vergleich des invasiven krankheitsfreien Überlebens zwischen Gruppen die vordefinierte Grenze der Sinnlosigkeit überschritt, empfahl das Independent Data Watch Committee, Palbociclib bei Patienten abzusetzen, die noch Palbociclib und endokrine Therapie erhalten. Die häufigsten unerwünschten Ereignisse vom Grad 3-4 waren Neutropenie (1742) [61·3%] von 2.840 Patienten unter Palbociclib- und endokriner Behandlung

gegen 11 [0·3%] von 2903 unter endokriner Therapie allein), Leukopenie (857 [30·2%]

gegen Drei [0·1%]) und Müdigkeit (60 [2·1%]

gegen Zehn [0·3%]). Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse traten bei 351 (12,4%) von 2840 Patienten unter Palbociclib plus endokriner Therapie auf, gegenüber 220 (7,6%) von 2903 Patienten unter endokriner Therapie allein. Es gab keine behandlungsbedingten Todesfälle.

Interpretation

In der geplanten zweiten Zwischenanalyse verbesserte die Zugabe von 2 Jahren adjuvantem Palbociclib zur adjuvanten endokrinen Therapie das invasive krankheitsfreie Überleben im Vergleich zur adjuvanten endokrinen Therapie allein nicht. Aufgrund dieser Ergebnisse kann dieses Behandlungsschema nicht als Teil einer adjuvanten Therapie empfohlen werden. Langzeit-Follow-up der PALLAS-Population und verwandte Studien sind im Gange.

Finanzierung

Pfizer.