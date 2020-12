Was für ein spektakuläres Treffen: Jupiter wird Saturn bald einholen

© 1 & 1 Mail & Media / Spot on News

Aktualisiert am 16. Dezember 2020, 10:22 Uhr

Jupiter wird am 21. Dezember den Saturn überholen.

Die beiden Planeten treffen sich nur alle zwanzig Jahre.

Diesmal ist es besonders spektakulär: Erst im Jahr 2080 wird es eine so enge Begegnung zwischen beiden geben.

Weitere Weltraumthemen finden Sie hier

Kurz vor Weihnachten erreichte das Rennen zwei Planeten sein Höhepunkt: Jupiter beginnt der letzte Schub. In den letzten Monaten konnte man beobachten, wie der Riesenplanet Saturn verfolgt. Jupiter kommt dem Ringplaneten immer näher.

21. Dezember Endlich ist es soweit: Jupiter bringt Saturn herein Steinbock Sternbild ein. Nur in einem winzigen Abstand von einem Fünftel des Vollmonddurchmessers verläuft es südlich des Ringplaneten. Beide Planeten sehen dann so aus ein heller Doppelstern.

Alle zwanzig Jahre findet ein Rendezvous statt









Die Planeten unseres Sonnensystems im Größenvergleich © 1 & 1 Mail & Medien

Das Planetenpaar kann jedoch nur kurz vorgerückt werden Dämmerung tief im südwestlichen Himmel sehen. Jupiter ist das eher PlanetSaturn zeigt sich in einem blasses, gelbliches Licht und ist spürbar schwächer.

Gegen halb sieben Uhr abends sinken beide unter den südwestlichen Horizont. Am 17. verbindet der schmale die beiden Riesenplaneten Sichel des wachsenden Mondes, ein schöner Anblick des Himmels gegen 18 Uhr

Eine Begegnung von Planeten Jupiter und Saturn wird tolle Verbindung namens. Da ist Jupiter in zwölf Jahre und Saturn in knapp darunter 30 Jahre das Sonne Alle zwanzig Jahre findet ein Rendezvous statt. Schließlich trafen sich Jupiter und Saturn Mai 2000 im Sternbild Stier.

Dieses Jahr ist das Treffen besonders spektakulär

Dieses Treffen war jedoch keineswegs so spektakulär wie in diesem Jahr, da zu dieser Zeit beide durch zwei Vollmonddurchmesser getrennt waren. Auch die nächste große Konjunktion auf 31. Oktober 2040 Ich bin Jungfrau Konstellation wird nicht so eng sein wie diesmal.

Nur an 15. Mai 2080 Es wird ein weiteres Treffen von Jupiter und Saturn in diesem Jahr geben.

Einer noch nähere Begegnung der beiden Riesenplaneten im Jahr 424 v Anstatt von. Zu Weihnachten 2874Am 25. Dezember wird eine weitere auffallend enge Verbindung stattfinden. Jupiter wird Saturn nur in einem Fünfzehntel des Vollmonddurchmessers passieren.

Das extremste Annäherung von beiden Riesenplaneten ist auf 9. März 4523 erwartet. Mit bloßem Auge sehen Jupiter und Saturn dann eine Stunde lang wie ein einziger heller Stern aus.

Nächste dreifache Begegnung erst 2238/2239

Finden Die Opposition von Jupiter und Saturn finden fast gleichzeitig statt, so dass sie von der Erde aus betrachtet werden zusammen Die Sonne ansehenspricht man von a dreifache Hauptkonjunktion.

Dies ist ein sehr seltenes Ereignis: Es kam im 20. Jahrhundert zweimal vor “größte Konjunktion” – jedes Mal um Neujahr 1940/1941 sowie 1980/1981. Die letzte davor fand 1682 statt. Wer keiner der beiden letzten dreifachen Konjunktionen gefolgt ist, wird es in seinem Leben tun keine Möglichkeit Erfahren Sie mehr darüber.

Der nächste dreifache Begegnung findet nur 2238/2239 Anstatt von. Dann rennen Jupiter und Saturn während der Oppositionszeit dreimal in ihrer Schleifenbewegung aneinander vorbei.

War die dreifache Konjunktion “Stern von Bethlehem”?

nett Johannes Kepler hat vorgeschlagen, dass die dreifache Konjunktion von Jupiter und Saturn im Jahr 7 v “Stern von Bethlehem” ist zu interpretieren. Zu dieser Zeit eine Delegation von Tempelpriester aus Babylon in Jerusalemzum angeblich Neugeborenen König der Juden ihren Respekt zu erweisen.

Sie glaubten, dass die Stadtgottheit von Babylon, vertreten durch Jupiter, dreimal der König der Juden, nämlich Saturn, in seinem Land Palästina hat besucht. Sie nahmen dies als Zeichen dafür, dass ein Thronfolger geboren wurde. (ff / dpa)









Werfen Sie einen Blick in den Weltraum und genießen Sie faszinierende Weltraumbilder: Galaxien, Sternnebel und Planeten von oben.

Teaserbild: © imago images / VWPics