Was das NASA-Foto der „lächelnden Sonne“ tatsächlich zeigt

Kürzlich hat der Twitter-Account @NASASun ein Bild der scheinbar „lächelnden“ Sonne geteilt. Das vom NASA Solar Dynamics Observatory aufgenommene Bild zeigt dunkle Flecken auf der Oberfläche der Sonne, die Augen und einem Lächeln ähneln. Die NASA erklärte, dass die Flecken koronale Löcher genannt werden, die im ultravioletten Licht sichtbar sind, aber normalerweise für unsere Augen unsichtbar sind.

Sag „Käse! 📸 Das Solar Dynamics Observatory der NASA hat heute die Sonne beim „Lächeln“ eingefangen. Diese dunklen Flecken auf der Sonne, die im ultravioletten Licht gesehen werden, sind als koronale Löcher bekannt und sind Regionen, in denen der schnelle Sonnenwind in den Weltraum schießt. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 — NASA Sonne, Weltraum & Schrei 🎃 (@NASASun) 26. Oktober 2022

Was ist ein Koronalloch?

Das sind Regionen auf der Sonnenoberfläche, aus denen der schnelle Sonnenwind ins All schießt. Da sie wenig Sonnenmaterie enthalten, haben sie niedrigere Temperaturen und erscheinen daher viel dunkler als ihre Umgebung. Hier ist das Magnetfeld offen für den interplanetaren Raum und schickt Sonnenmaterie in einen Hochgeschwindigkeits-Sonnenwindstrom. Koronale Löcher können einige Wochen bis mehrere Monate dauern.

Löcher sind kein einmaliges Phänomen, das während des etwa 11-jährigen Sonnenzyklus der Sonne auftritt. Sie können während des Sonnenminimums viel länger halten – ein Zeitraum, in dem die Aktivität auf der Sonne laut NASA stark reduziert ist.

Was sagen sie uns?

„Diese ‚koronalen Löcher‘ sind wichtig, um die Weltraumumgebung um die Erde herum zu verstehen, durch die unsere Technologie und unsere Astronauten reisen“, sagte die NASA im Jahr 2016, als koronale Löcher identifiziert wurden, die „sechs bis acht Prozent der gesamten Sonnenoberfläche“ bedecken.

Obwohl unklar ist, was koronale Löcher verursacht, korrelieren sie mit Bereichen der Sonne, in denen Magnetfelder aufsteigen und abfließen und nicht wie anderswo an die Oberfläche zurücksinken. „Wissenschaftler untersuchen diese sich schnell bewegenden Sonnenwindströmungen, weil sie manchmal mit dem Magnetfeld der Erde interagieren und einen sogenannten geomagnetischen Sturm erzeugen, der Satelliten Strahlung aussetzen und Kommunikationssignale stören kann“, sagte die NASA damals.

Was passiert während eines geomagnetischen Sturms?

Nach Angaben der US-Regierungsbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration sind geomagnetische Stürme mit der Magnetosphäre der Erde verbunden – dem Raum um einen Planeten, der von seinem Magnetfeld beeinflusst wird. Wenn ein Sonnenstrom mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde trifft, können unter bestimmten Umständen energiereiche Teilchen des Sonnenwinds auf die Atmosphäre über den Polen treffen. Solche geomagnetischen Stürme verursachen eine große Störung der Magnetosphäre, da es einen sehr effizienten Austausch von Sonnenwindenergie in der die Erde umgebenden Weltraumumgebung gibt.

Wenn ein starker Sonnenwind die Erde erreicht, kann der daraus resultierende geomagnetische Sturm Veränderungen in der Ionosphäre, einem Teil der oberen Erdatmosphäre, verursachen. Funk- und GPS-Signale passieren diese Schicht der Atmosphäre und die Kommunikation kann unterbrochen werden.