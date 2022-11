„Wir stellten sogar Ballettlehrer ein“: Vor 6 Jahren offenbarte Arnold Schwarzenegger ungewöhnliche Techniken für seinen Bodybuilding-Erfolg

Arnold Schwarzenegger gab als Bodybuilder alles und sammelte beispiellose Zahlen sieben Mr. Olympia-Titel. Das Bodybuilding Die immense Präsenz der Ikone erregte Aufmerksamkeit und brachte ihm 1969 eine Filmrolle ein, was ihm half, mehr Aufmerksamkeit auf sich und den Sport zu lenken. Die harte Arbeit, die er in die Formung seines Körpers gesteckt hat, ist gut dokumentiert, aber es brauchte mehr als nur Schwitzen im Fitnessstudio, um „Austrian Oak“ dazu zu bringen Bodybuilding Herrlichkeit.

A gewinnen Bodybuilding Wettbewerb, Arnold Schwarzenegger musste seine muskulöse Figur der Öffentlichkeit und vor allem den Richtern zeigen. Posieren und sich anmutig von Pose zu Pose zu bewegen, war entscheidend, um sicherzustellen, dass seine Muskeln wirklich hervorstechen. Daher war eine Kombination aus einem makellos geformten Körper und einer ästhetisch anmutigen Darstellung desselben unerlässlich.

Arnold Schwarzenegger nutzte Ballett, um seine Posing-Routinen bei Bodybuilding-Wettkämpfen zu verfeinern

Arnold Schwarzenegger sprach 2016 in einem Gespräch mit Graham Bensinger über diese ungewöhnliche Kombination. Das Terminator-Stern verglichen die Posing-Routine in Bodybuilding wie Künstler versuchen, ihre Gemälde und Skulpturen bestmöglich auszustellen.

An Ausführlich mit Graham Bensingerer sagte, „Wenn sie einen Picasso herausbringen, wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt. Es gibt eine besondere Umgebung und alles ist sehr, sehr speziell. Dasselbe gilt für Bodybuilding. Wenn Sie Ihren Körper in dieser Muskelentwicklung nicht zeigen, haben Sie sich richtig entwickelt.

„Wenn du nicht lernst, wie man so posiert, dass all diese Muskeln wirklich herauskommen und wie anmutig du dich von Pose zu Pose bewegst und wie du deine Taille hältst und all das Zeug machst, hast du nichts.

„Nach dem Training haben wir eine halbe bis eine Stunde lang Posen geübt … Wir haben sogar Ballettlehrer engagiert, die uns Handbewegungen beibringen und wie wir schauen, wie wir uns langsam bewegen und wie sich die Augen bewegen müssen … wie sie es tun Zuversicht zeigen.

„Austrian Oak“ Arnold betrachtete seinen Körper als Kunstwerk

Arnold Schwarzeneggerder immer gut in Form war, war sein eigener größter Kritiker. Es half ihm, sich auf Bereiche zu konzentrieren, um seinen Körper zu verbessern. Er arbeitete nicht nur daran, sich mit Anmut zu bewegen, sondern identifizierte auch Schwachstellen, indem er Fotos oder in den Spiegel schaute. Austrian Oak entwarf dann spezifische Übungen, um sich auf diese spezifischen Bereiche zu konzentrieren.

Früher im Chat 2016, Arnold Schwarzenegger sagte, „Ich hatte schon immer einen Sinn für Ästhetik. Manche Leute sagen das, weil ich ein Löwe bin und der Krebs auf dem Vormarsch ist, also ist der Künstler in mir. Deshalb zeichne und male ich gerne und so. Ich glaube, das hat sich auch auf meinen Körper ausgewirkt, weil ich den Körper als Gesamtkunstwerk gesehen habe.

LOS ANGELES – AUG 1977: Der österreichische Bodybuilder Arnold Schwarzenegger hebt Gewichte am Muscle Beach in Venice im August 1977 in Los Angeles, Kalifornien. (Foto von Michael Ochs Archives/Getty Images)

„Ich habe es immer so betrachtet, als müsste man es mit Ihren Hunderten von verschiedenen Maschinen und Bohrern schnitzen, die wir anstelle von Meißel und Hammer haben.“

Arnold Schwarzeneggers Hingabe an sein erwähltes Fachgebiet hat es ihm ermöglicht, sich mehr als einen Traum zu erfüllen. Er holte sich sechs aufeinanderfolgende Mr. Olympia-Titel, kehrte fünf Jahre später zurück, gewann einen siebten und begab sich auf ein bemerkenswertes Hollywood Werdegang. Die gelungene Verschmelzung zweier Disziplinen hat es „Terminator“ ermöglicht, sich zu verbessern „Gesamtkunstwerk“ und tut Wunder für ihn.

