Vorschau: Hapoel Beer Sheva gegen Austria Wien – Vorhersage, Team-News, Kader

Sports Mole gibt einen Ausblick auf das Aufeinandertreffen der Europa Conference League am Donnerstag zwischen Hapoel Beersheba und Austria Vienna, einschließlich Prognosen, Team-News und möglichen Aufstellungen.

Hapoel Beer Sheva wird um einen Platz in der kämpfen Europa Conference League Playoff-Runde am Donnerstag, wenn sie Gastgeber sind Österreich Wien in der letzten Runde der Gruppe C-Spiele.

Die Heimmannschaft hat zwei Punkte Rückstand auf den Zweitplatzierten Lech Poznan, was bedeutet, dass sie einen Sieg in ihrem Spiel und einen Ausrutscher der polnischen Mannschaft brauchen, während ihre Gäste aus dem Rennen sind, nachdem sie in fünf Spielen nur zwei Punkte erzielt haben.

Spielvorschau

Nach drei Qualifikationsrunden erreichte Hapoel Be’er Sheva die Gruppenphase der Europa Conference League und startete mit einem torlosen Unentschieden gegen Austria Vienna, bevor er knapp mit 1:2 gegen eine Mannschaft aus Villarreal verlor, die wollte dominieren. die Gruppe.

Jetzt, nach fünf Spielen, sind die Camels immer noch ohne Gruppensieg, haben aber seit diesem Spiel gegen Villarreal auch eine Niederlage vermieden, indem sie zunächst ein torloses Unentschieden bei Lech Poznan spielten, bevor sie in ihrem zweiten Aufeinandertreffen zu Hause ein 1: 1-Unentschieden erzielten Philippe Szymczak ziehen das Niveau ihrer Besucher nach Tomer Hemed eröffnete die Wertung.

Sie mussten sich dann der schwierigen Prüfung einer Reise nach Villarreal stellen und konnten einen lobenswerten Punkt einfahren, obwohl sie vor der K.-o.-Runde mit 1:2 verloren, nachdem Hemed den ersten Treffer erzielt hatte Sagiv Yehezkel rettete in der 79. Minute ein 2:2-Unentschieden mit einem Ausgleichstreffer.

Die Camels gehen nun nach einem wichtigen nationalen Sieg in ihr letztes Spiel, nachdem sie am Wochenende mit einem 2:0-Sieg den Rückstand auf den zweitplatzierten israelischen Premier-League-Klub Maccabi Tel-Aviv auf zwei Punkte verringert haben Elianiw BardaDas Team wird wissen, dass nur ein Sieg ausreichen wird, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Da Hapoel Beersheba in seinen fünf Spielen keinen Sieg errungen hat, steht er zwei Punkte schlechter da als Lech Poznan, was bedeutet, dass sie einen Sieg brauchen und die polnische Mannschaft ihr Spiel gegen Villarreal wahrscheinlich verlieren wird, wenn sie nicht in der Lage ist, eine Lücke von drei Tordifferenzen zu schließen andere Spiel in der Gruppe endet unentschieden.

Austria Wien macht derweil die Reise nach Israel ohne Hoffnung auf ein Weiterkommen, nachdem es bisher in fünf Versuchen keinen einzigen Drei-Punkte-Lauf erzielt hat.

Anders als der Gegner kassierte Die Veilchen nach dem torlosen Remis zum Auftakt gegen Hapoel Be’er Sheva jedoch drei Niederlagen in Folge.

Auf dieses Ergebnis folgte eine 1:4-Niederlage bei Lech Poznan, bevor man sich bei Villarreal mit 0:5 geschlagen geben musste José Luis Morales erzielte neben Toren einen späten Hattrick Alex Baena und Arnaut Danjuma.

In der Hoffnung, sich von diesen Verlusten zu erholen und im Kampf zu bleiben, Manfred SchmidtIm Rückspiel empfing die Mannschaft dann Villarreal und wurde nur von einem Nachzügler um einen Teil der Beute gebracht Nicolas Jackson Sieger, bevor sie Lech Poznan in einem Spiel gegenüberstanden, das sie gewinnen mussten, um nicht aus der Reichweite des zweiten Platzes herauszufallen.

Das österreichische Team konnte zwar seine Durststrecke stoppen, konnte sich aber nicht alle drei Punkte sichern, sodass der Wettkampf dank 1:1 unentschieden endete Kann KelesAusgleich in der 69. Minute.

Mit nur zwei Punkten und einem spektakulären späten 2:1-Sieg gegen Altach in der österreichischen Bundesliga will Schmids Mannschaft nun versuchen, ihre kontinentale Saison mit einem Auswärtssieg in Israel auf einem Höhepunkt zu beenden.

Form der Hapoel Be’er Sheva Europa Conference League:

Form Hapoel Beer Sheva (alle Wettbewerbe):

Form Austria Vienna Europa Conference League:

Form Austria Wien (alle Wettbewerbe):

Team-Neuigkeiten

Rotem Hatual Am Donnerstag wird er von Beginn an für Hapoel Beersheba spielen, nachdem er bei der Auslosung gegen Villarreal nur auf der Bank gesessen hatte. Der Argentinier traf in dieser Saison bisher in allen Wettbewerben neun Mal das Netz, einschließlich der letzten vier Ausfälle in der Liga.

Er wird wahrscheinlich den ehemaligen Spieler von Brighton & Hove Albion, Tomer Hemed, unterstützen, der voraussichtlich seinen Platz an der Spitze des Feldes mit zwei Treffern in der Gruppenphase behalten wird.

Mittelfeldspieler Shaya Elias ist wegen einer Häufung von Gelben Karten in der Gruppenphase gesperrt, was bedeutet Mariano Bareiro könnte mitkommen Eden Schamir im Maschinenraum, während der Innenverteidiger Miguel Vitor war eine tragende Säule für sein Team in der Conference League und wird seinen Platz daneben behalten Eyad Abu Abaid in der Mitte der Viererkette.

Angreifender Mittelfeldspieler Dominik Fitz wird ein Schlüsselspieler für die Gäste bleiben, nachdem er seine Bilanz auf acht Saisontore in allen Wettbewerben gebracht hat, mit dem entscheidenden Doppelpack beim letzten Sieg gegen Altach, einschließlich eines Siegtreffers in der 93. Minute.

Kamerad bedrohen Andreas Gruber fällt weiterhin verletzungsbedingt aus, sodass Flügelstürmer Can Keles, der im letzten Gruppenspiel gegen Lech Poznan den Ausgleich erzielte, mehr Verantwortung tragen wird.

Wie sein Gegenüber Vitor, Innenverteidiger Lucas Galvão war bisher in jeder Minute der Gruppenphase dabei, ebenso wie Schalke-Leihgabe Reinhold Ranftl Rechtsverteidiger, und sie werden wieder eine Schlüsselrolle in der Verteidigung spielen.

Hapoel Beer Sheva mögliche Ausgangszusammensetzung:

Glaser; Yehezkel, Abaid, Vitor, Lopes; Yosefi, Bareiro, Shamir, Micha; Hatuel, Hämed

Österreich Wien mögliche Ausgangszusammensetzung:

Fruchtl; Ranftl, Galvão, Meisl, Da Graça; Brunoder, Fischer; Keles, Fitz, Polster; Dovedan

Wir sagen: Hapoel Beer Sheva 2-1 Austria Wien

Mit viel mehr zu spielen und einer beeindruckenderen Bilanz auf dem Kontinent in dieser Saison unterstützen wir Hapoel Beersheba, seinen Teil beizutragen und am Donnerstag einen ersten Drei-Punkte-Lauf zu gewinnen, während wir hoffen, dass Lech Poznan durchrutscht, um sie auf den zweiten Platz zu bringen .

Für eine Datenanalyse der wahrscheinlichsten Ergebnisse, Punktzahlen und mehr für dieses Spiel klicken Sie bitte hier.

