Warum sind die Opfer in „Afterlives“ über Raubkunst eine Nebensache?

“Afterlives” sagt aus dem Untertitel, dass es darauf abzielt, “die verlorenen Geschichten der Raubkunst wiederzuerlangen”. Ein einleitender Text verspricht, “die Geschichten der Menschen zu erzählen, die ihn gelebt haben”. Zwei der drei Gemälde in der ersten Galerie weisen auf die Probleme hin, um die es geht. Ein kleines, dickes Blumenstillleben von Bonnard, das heute zum Nelson-Atkins Museum in Kansas City gehört, war einer von Tausenden, die die Nazis dem französischen Bankier David David-Weill gestohlen und in einem österreichischen Salzbergwerk gelagert hatten. Eine leuchtende Landschaft mit Akten von Max Pechstein, einem Maler der Expressionistengruppe Die Brücke, entstand im Pariser Haus von Hugo Simon und nur an seine Erben zurückgekehrt Dieses Jahr.

Aber wenn Sie den Text neben dem ersten Gemälde lesen, das Sie in dieser Ausstellung sehen, Franz MarcDie großen blauen Pferde„Von 1911 werden Sie feststellen, dass es so war“ nie geplündert. Dieses große Öl, ein hervorragendes Beispiel für Münchens Avantgarde-Bewegung Der Blaue Reiter, wurde 1938 zusammen mit Pechstein auf einer Anti-Nazi-Ausstellung in London gezeigt, ein Jahr nach der berüchtigten Ausstellung „Entartete Kunst“, die sich an so viele moderne Deutsche richtete . Künstler. Danach wurde “The Large Blue Horses” in die USA verschifft, wo es in einer Wanderausstellung verbotener deutscher Kunst zu sehen war. 1942 kam es in die Sammlung des Walker Art Center in Minneapolis.