Hommage an Arnold Schwarzeneggers 24. Geburtstag von Joseph Baena – Hollywood Life

Arnold Schwarzenegger ist ein stolzer Papa! Der Schauspieler gab bekannt, dass er “so stolz” auf seinen Sohn Joseph Baena war, als er zu seinem Geburtstag eine süße Hommage veröffentlichte.

Wir mögen die Verbindung zwischen Arnold Schwarzenegger, 74 Jahre alt und Sohn Joseph Baena! Die Terminator Der Schauspieler ging zu Instagram, um Josephs 24. „Alles Gute zum Geburtstag @ projoe2! Ich bin so stolz auf dich und liebe dich! “Arnold begann seinen Posten. “Du zerschmetterst es im Fitnessstudio, in deiner Karriere in der Immobilienbranche und als Schauspieler. Ich weiß, es wird ein weiteres Jahr. fantastisch”, fügte er hinzu.

Arnold teilte eine Reihe von Fotos von einem früheren Brunch-Ausflug mit, bei denen das Paar ihre Gläser – grüner Saft für Arnold und eine Tasse (vielleicht mit Kaffee) für Joseph – in einem wunderschön dekorierten Restaurant hielt. Der gebürtige Österreicher hat auch einige Momente mit seinem Sohn verbracht, darunter eine Vater-Sohn-Radtour durch Los Angeles und einen weiteren lässigen Schnappschuss vor einem Bodybuilding-Wandbild.

In einem anderen Beitrag von Joseph lächelte der Makler wie mit einem Kerzenlicht-Kuchen. Arnold strahlte, als er neben einem entzückenden Hund und Josephs älterem Bruder sanft eine Hand auf Josephs Rücken legte Roger Baena. “So dankbar für all die Geburtstagswünsche gestern !!!” Joseph begann seine Legende. „23 war unglaublich! Es war gefüllt mit neuen Freunden, neuen Erfahrungen und vor allem vielen erreichten Zielen. Ich bin noch dankbarer und aufgeregter zu sehen, was im 24. passiert! ” er fügte hinzu.

Joseph, der Sohn von Arnold mit Mildred Patricia BaenaZu seinem leiblichen Vater hat er in den letzten Jahren eine enge Bindung aufgebaut. Der gebürtige Kalifornier begann mit Krafttraining, ebenso wie sein berühmter Pop, und die beiden werden auch regelmäßig bei Radtouren in Los Angeles gesehen. Arnold ist der Vater von Josephs Halbgeschwistern Katharina, 31, Christine, 30, Patrick, 28 und Christophe, 24, mit Ex-Frau Maria ShriveR.

Im Juli ehrte Joseph Arnold außerdem mit einer besonderen Hommage zu seinem 74. Geburtstag. “Happy Birthday Daddy! Hoffe, dein Pump war saftig und dein Tag ist gefüllt mit viel Schnitzel, Schnaps und Stogies”, schrieb er, einschließlich des gleichen Fotos, das Arnold am 3. Oktober veröffentlichte.