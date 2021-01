Warum Navalny dem Kreml ein Dorn im Auge ist

MOSKAU (AP) – Die Rückkehr des Oppositionsführers Alexei Navalny aus Deutschland nach Russland war von Chaos und Empörung der Bevölkerung geprägt und endete fast vorhersehbar mit seiner Verhaftung.

Der Flug von Berlin am 17. Januar, auf dem Navalny sich fast fünf Monate lang von einer Nervenvergiftung erholt hatte, führte ihn zusammen mit seiner Frau und einer Gruppe von Reportern, die die Reise dokumentierten. Aber das Flugzeug wurde von seinem geplanten Flughafen in Moskau zu einem in der Hauptstadt umgeleitet, was als offensichtlicher Versuch angesehen wurde, die Begrüßung der wartenden Menge zu vereiteln.

Die Behörden nahmen ihn auch sofort in Polizeigewahrsam und lösten Empörung im In- und Ausland aus. Einige westliche Länder haben mit Sanktionen gedroht und sein Team hat am Samstag landesweite Proteste ausgerufen.

Nawalny hatte seine eigene Überraschung auf seine Rückkehr vorbereitet: Ein Video zeigte, dass für Präsident Wladimir Putin am Schwarzen Meer dank eines ausgeklügelten Korruptionsplans ein prächtiger “Palast” errichtet worden war. Sein Team hat es am Dienstag auf YouTube gepostet und in 48 Stunden hatte er über 42 Millionen Aufrufe.

Nawalny muss wegen einer früheren Verurteilung, die er als politisch motiviert bezeichnete, jahrelang im Gefängnis sitzen, während politische Kommentatoren sagen, dass es für den Kreml keine guten Optionen gibt.

Die PA prüft ihre lange Pattsituation mit den Behörden:

WER IST ALEXEI NAVALNY?

Der 44-jährige Navalny ist ein Anti-Korruptions-Aktivist und der schärfste Kritiker des Kremls. Er überlebte viele Oppositionelle und lässt sich von den unermüdlichen Versuchen, seine Arbeit einzustellen, nicht abschrecken.

Er hat Dutzende verdammter Berichte veröffentlicht, in denen Korruption in Putins Russland angeprangert wird. Er war eine treibende Kraft bei Massenprotesten, einschließlich der beispiellosen Proteste von 2011-12, die durch Berichte über die weit verbreitete Fälschung von Parlamentswahlen ausgelöst wurden.

Nawalny wurde zweimal wegen strafrechtlicher Anklage verurteilt: Unterschlagung und späterer Betrug. Er erhielt bedingte Haftstrafen von fünfeinhalb Jahren. Er prangerte die Verurteilungen als politisch motiviert an, und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte focht beide Verurteilungen an.

Nawalny wollte Putin bei den Wahlen 2018 herausfordern, wurde jedoch aufgrund einer seiner Überzeugungen vom Rennen ausgeschlossen. Trotzdem zog er fast überall im Land eine Menge Anhänger an.

Er wurde häufig verhaftet und war mehrere Male im Gefängnis, weil er wegen der Durchführung von Protesten angeklagt war. Im Jahr 2017 warf eine Angreiferin ihr eine grüne antiseptische Flüssigkeit ins Gesicht und schädigte ihr Sehvermögen. Er wurde auch 2019 ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er im Gefängnis eine Vergiftung vermutet hatte.

Nichts davon hielt ihn auf. Im August 2020 erkrankte er auf einem Inlandsflug in Sibirien und der Pilot landete schnell in Omsk, wo er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Seine Anhänger schafften es, ihn nach Berlin zu bringen, wo er mehr als zwei Wochen im Koma lag und von einem Nervenagenten aus der Sowjetzeit vergiftet wurde – eine Behauptung, die der Kreml bestritt .

Nach seiner Genesung veröffentlichte Navalny eine Aufzeichnung eines Telefonanrufs, den er an einen Mann gerichtet hatte, von dem er behauptete, er sei Mitglied des russischen Bundessicherheitsdienstes (FSB), der ihn angeblich vergiftet habe. Der FSB nannte die Aufnahme gefälscht, aber es schockierte immer noch viele im In- und Ausland.

Nawalny schwor, nach Russland zurückzukehren und seine Arbeit fortzusetzen, während die Behörden ihm mit Verhaftung drohten.

WARUM KOMMT NAVALNY überhaupt ZURÜCK?

Nawalny sagte, er habe Russland nicht freiwillig verlassen, sondern sei “auf einer Intensivstation in Deutschland gelandet”. Er sagte, er habe nie über die Möglichkeit nachgedacht, im Ausland zu bleiben.

“Es scheint mir nicht fair zu sein, dass Alexei Navalny eine Revolution aus Berlin fordert”, erklärte er in einem Interview im Oktober und bezog sich auf sich selbst in der dritten Person. “Wenn ich etwas tue, möchte ich das Risiko mit den Leuten teilen, die in meinem Büro arbeiten.”

Analysten sagen, es wäre für Nawalny unmöglich gewesen, als Oppositionsführer außerhalb Russlands relevant zu bleiben. “Im Ausland zu bleiben, ein politischer Emigrant zu werden, würde den Tod eines öffentlichen Politikers bedeuten”, sagte Masha Lipman, unabhängige politische Analystin.

Nikolai Petrov, Principal Investigator im Russland- und Eurasien-Programm von Chatham House, wiederholte seine Meinung und sagte: „Aktive und brillante Menschen, die echte Maßnahmen ergreifen und an den Wahlen teilnehmen können … während sie im Land sind a Zeiten im Ausland finden sich von der realen Verbindung mit Menschen abgeschnitten. “”

WARUM GIBT NAVALNY JETZT EIN GEFÄNGNIS?

Seine Bewährungsstrafe aus der Verurteilung von 2014 beinhaltete eine Probezeit, die im Dezember 2020 ablaufen sollte. Die Behörden sagten, Navalny sei regelmäßigen persönlichen Aufzeichnungen bei den Strafverfolgungsbehörden unterworfen.

In den letzten Tagen der Probezeit von Navalny wurde er vom russischen Gefängnisdienst auf eine Fahndungsliste gesetzt und beschuldigt, nicht zu diesen Kontrollen erschienen zu sein, auch nicht, als er sich in Deutschland erholte. . Die Beamten forderten das Gericht auf, ihn die volle dreieinhalbjährige Haftstrafe verbüßen zu lassen. Nach seiner Rückkehr wurde Navalny 30 Tage lang in Polizeigewahrsam genommen. Eine Anhörung zur Überprüfung seiner Strafe war für den 2. Februar geplant.

Anfang dieses Monats leitete das russische Untersuchungskomitee eine weitere strafrechtliche Untersuchung gegen ihn wegen Betrugs ein, in der behauptet wurde, er habe Spenden an seine Anti-Korruptions-Stiftung unterschlagen. Wenn er für schuldig befunden wird, drohen ihm bis zu 10 Jahre Gefängnis.

BEDROHT NAVALNY DEN KREMLIN?

Putin nennt Nawalny nie beim Namen, und die staatlichen Medien porträtieren ihn als unwichtigen Blogger. Aber er hat es geschafft, seine Reichweite weit außerhalb von Moskau mit seinen äußerst beliebten YouTube-Konten zu erweitern, einschließlich der in dieser Woche, in der die Vorwürfe in Bezug auf das weite Gebiet des Schwarzen Meeres vorgestellt wurden.

Die im Jahr 2017 landesweit eingerichtete regionale Büroinfrastruktur hat dazu beigetragen, die Regierung durch die Mobilisierung von Wählern herauszufordern. Im Jahr 2018 startete Navalny ein Projekt namens Smart Voting, um Kandidaten zu fördern, die am ehesten diejenigen der dominierenden Partei “Einheitliches Russland” im Kreml besiegen.

Im Jahr 2019 half das Projekt Oppositionskandidaten, 20 von 45 Sitzen im Moskauer Stadtrat zu gewinnen, und bei den Regionalwahlen im vergangenen Jahr verlor das Vereinigte Russland seine Mehrheit in drei Gesetzgebungen der Stadt.

Nawalny hat sich geschworen, die Strategie bei den diesjährigen Parlamentswahlen anzuwenden, die bestimmen, wer die Staatsduma im Jahr 2024 kontrollieren wird. Zu diesem Zeitpunkt läuft Putins derzeitige Amtszeit ab und wird voraussichtlich stattfinden. Wiederwahl dank der Verfassungsreformen des letzten Jahres.

Analysten glauben, dass Navalny in der Lage ist, diese Schlüsselabstimmung zu beeinflussen, Grund genug, um zu wollen, dass er von der Tabelle ausgeschlossen wird.

WAS PASSIERT NACHHER?

Analysten sagen, Navalnys Rückkehr sei ein Schlag für Putins Image gewesen und habe den Kreml in ein Dilemma gebracht.

Putin hat während des Ausbruchs des Coronavirus hauptsächlich von seinem Wohnort aus gearbeitet, und die weit verbreitete Auffassung, dass er sich von der Öffentlichkeit ferngehalten hat, lässt sich nicht gut mit Navalnys gewagter Rückkehr in das Land vergleichen, in dem er vergiftet wurde und hat wurde verhaftet, sagte Petrov von Chatham House.

„Es ist egal, ob die Leute Navalny unterstützen oder nicht; Sie sehen diese beiden Bilder und Putin verliert “, sagte er.

Kommentatoren sagen, dass es für den Kreml keine richtige Wahl gibt: Die lange Inhaftierung von Navalny wird ihn zum Märtyrer machen und könnte zu Massenprotesten führen, während das Loslassen ihn bei Parlamentswahlen bedroht.

Bisher hat das Vorgehen Navalny nur geholfen, “und jetzt sind sogar nachdenkliche Loyalisten, wenn nicht auf seiner Seite, sicherlich nicht auf der Seite von Giftmischern und Verfolgern”, schrieb Alexander Baunov vom Carnegie Center in Moskau in ein neuer Artikel.

Alle Augen sind auf das gerichtet, was während der für Samstag geplanten Proteste passiert, sagte Petrov. Im Jahr 2013 wurde Navalny nach einer fünfjährigen Haftstrafe wegen Unterschlagung schnell aus dem Gefängnis entlassen, nachdem sich eine große Menge in der Nähe des Kremls versammelt hatte.

Putins Regierung ist seitdem in Bezug auf Dissens viel härter geworden, so dass Massenproteste wahrscheinlich nicht zur sofortigen Freilassung von Navalny führen werden, sagte Petrov. Der Kreml befürchtet jedoch nach wie vor, dass ein harter Schritt die Situation destabilisieren könnte, und das Ausmaß der Kundgebungen könnte darauf hinweisen, wie die Öffentlichkeit für lange Zeit auf Navalnys Inhaftierung reagieren würde.

___

Der assoziierte Pressereporter Kostya Manenkov trug dazu bei.