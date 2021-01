Europäische Regulierungsbehörden verhängten eine Geldstrafe von 114 Millionen Euro wegen Verstoßes gegen die DSGVO

Frankreich, Deutschland und Österreich übertrafen den Gesamtwert der Bußgelder der DSGVO mit mehr als 51 Millionen Euro, 24,5 Millionen Euro bzw. 18 Millionen Euro.



Die Europäische Union hat im Mai 2018 mit der Durchsetzung der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) begonnen, einem Rechtsrahmen, der Leitlinien für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten von Personen enthält.

Laut einem Bericht der Anwaltskanzlei DLA Piper haben die europäischen Behörden seit ihrem Antrag in zweieinhalb Jahren Geldbußen in Höhe von 114 Mio. EUR (126 Mio. USD) verhängt.

Frankreich, Deutschland und Österreich übertrafen den Gesamtwert der Geldbußen der DSGVO mit mehr als 51 Mio. EUR, 24,5 Mio. EUR bzw. 18 Mio. EUR, heißt es in dem Bericht.

Bisher wurden 1,6-Lakh-Datenschutzverletzungen gemeldet. Die Niederlande meldeten die meisten Verstöße, gefolgt von Deutschland und dem Vereinigten Königreich mit jeweils 40.647, 37.636 und 22.181.

Die tägliche Rate der Benachrichtigungen über Verstöße stieg ebenfalls um 12,6% von 247 Benachrichtigungen pro Tag in den ersten acht Monaten der DSGVO auf 278 im laufenden Jahr.

Die DSGVO wurde als ein wirksames Instrument für europäische Datenschutzgesetze angepriesen, das Unternehmen belasten und dem Rest der Welt ein Beispiel dafür geben könnte, wie Unternehmen mit personenbezogenen Daten umgehen sollen.

Die verhängten Bußgelder deuten darauf hin, dass die Nichteinhaltung von Unternehmen die Aussicht auf höhere Bußgelder in der Zukunft teuer kostet.

„Die bisher verhängten Bußgelder in Höhe von 114 Millionen Euro sind im Vergleich zu den potenziellen Höchstbußgeldern, die im Rahmen der DSGVO verhängt werden können, relativ gering, was darauf hinweist, dass wir uns noch in den Anfängen des Prozesses befinden. “Anwendung”, sagte Ross McKean, Partner bei DLA Piper, spezialisiert auf Cyber- und Datenschutz.

„Wir gehen davon aus, dass im kommenden Jahr mit Bußgeldern von mehr als mehreren Millionen Euro an Dynamik zunehmen wird, wenn die Aufsichtsbehörden ihre Durchsetzungsmaßnahmen verstärken.

Die höchste DSGVO-Geldbuße wurde von der französischen Datenschutzbehörde gegen Google verhängt. Die Behörden haben dem Unternehmen von Alphabet 50 Millionen Euro wegen angeblicher Verletzung des Grundsatzes der Transparenz und mangelnder gültiger Zustimmung in Rechnung gestellt.