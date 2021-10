Warmstart für Merkel nach 107 EU-Gipfeln

Von Sabine Siebold und Philip Blenkinsop

BRÜSSEL, 22. Oktober (Reuters) – Die Staats- und Regierungschefs der EU würdigten Angela Merkel am Freitag zum Abschluss eines europäischen Gipfels, ihrem 107 von Frieden”. “im Wirbelwind der europäischen Diplomatie.

Bevor sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Länder der Europäischen Union an die Arbeit machten, sahen sie sich ein zweiminütiges Video der Höhepunkte ihres Gipfels an und sie erhielt ein Abschiedsgeschenk, das das Europa-Gebäude zeigt, in dem die Gipfel stattfinden.

In einer Rede bezeichnete der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel – Vorsitzender der EU-Gipfel – sie als „ein Denkmal“ und sagte, dass Versammlungen der Staats- und Regierungschefs ohne sie wie Rom ohne den Vatikan oder Paris ohne den Eiffelturm wären.

„Sie sind ein Kompass und ein leuchtendes Licht unseres europäischen Projekts“, schloss er, gefolgt von stehenden Ovationen.

Sollten die nach den Wahlen im vergangenen Monat in Gesprächen befindlichen deutschen Parteien bis Mitte Dezember keine Regierungskoalition bilden, wird Merkel zu einem weiteren Gipfel in Brüssel sein.

Aber mehrere Führer nutzten am Freitag die Gelegenheit, um zu sagen, wie sehr sie die Führerin von Europas größter Volkswirtschaft vermissen würden, insbesondere ihre diplomatischen Fähigkeiten auf dem Flur, die die Köpfe abgekühlt und Kompromisse bei heiklen Fragen eingegangen sind.

“Frau Merkel war eine Art Kompromissmaschine”, sagte der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel vor Journalisten, als er am Freitag in die Gespräche eintrat. “Viele Male, wenn wir einfach feststeckten, tat Angela ‘chuck, chuck, chuck’, dann ‘tack, tack, tack’ – und dann haben wir es trotzdem geschafft, Ehrgeiz aufzubringen.”

Merkel wurde in den Mittelmeerländern für ihre Sparpolitik in der Euro-Krise unbeliebt und viele Menschen waren mit ihrer Politik der Öffnung der Grenzen für Asylbewerber im Jahr 2015 nicht einverstanden.

Die litauische Präsidentin Gitanas Nauseda erinnerte jedoch daran, dass es ihren EU-Mitgliedsstaaten dank ihrer Intervention im vergangenen Jahr gelungen sei, Differenzen beizulegen und sich auf einen gemeinsamen Schuldenplan zu einigen, um den Schlag der Coronavirus-Pandemie abzufedern.

Die Geschichte geht weiter

Merkel, 67, hat im Laufe der Jahre an Gipfeltreffen mit vier französischen Präsidenten, fünf britischen Premierministern und acht italienischen Premierministern teilgenommen und zwischen der Finanzkrise von 2007-2008, dem Migrationsschub von 2015-16, dem Brexit und der jüngsten Verlangsamung der Pandemie navigiert.

“Er ist jemand, der seit 16 Jahren Europa wirklich geprägt hat, uns allen 27 geholfen hat, in schwierigen Zeiten mit viel Menschlichkeit die richtigen Entscheidungen zu treffen”, sagte der belgische Premierminister Alexander Reportern von Croo.

Ein Neuzugang bei EU-Gipfeln, der österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg, sagte, der Rücktritt des Dekans der Europapolitik nach so langer Zeit würde “ein Loch hinterlassen”.

“Es war sozusagen eine Oase des Friedens innerhalb der Europäischen Union”, sagte er. “Sie war definitiv eine großartige Europäerin.” (Zusätzliche Berichterstattung von Johnny Cotton; Schreiben von John Chalmers; Redaktion von Philippa Fletcher)