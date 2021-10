Irland beendet ein miserables Wochenende mit einer Schießerei-Niederlage gegen Österreich in Cardiff

Der Schaden für Irlands WM-Hoffnungen wurde von Wales verursacht, das am Samstag auf Platz 15 der Welt gegenüber Platz 14 für Irland lag. Wales gewann 2:1 im Elfmeterschießen, um Irland von der WM 2023 in Indien fernzuhalten.

Irland verlor auch das letzte Spiel am Sonntag im WM-Qualifikationsspiel in Cardiff gegen Österreich um die Plätze drei und vier. Es dauerte ein weiteres Schießen, um die Teams zu trennen, wobei Irland mit 4:3 verlor und den vierten Gesamtrang des Turniers belegte.

Die Lücke sollte dem Sport sicherlich Zeit geben, zu überdenken, warum das Team auf höchster Ebene so zurückgeblieben ist und wie sich dies in den nächsten Jahren auf die Finanzierung auswirken könnte.

Die Mannschaft qualifizierte sich für die letzte WM vor drei Jahren, die ebenfalls im Kalinga-Stadion in Bhubaneswar stattfand und in der Gruppenphase ausschied.

Dass Irland auch gegen Österreich auf Platz 19 der Welt kämpfte, ist eine zusätzliche Sorge. Es war ein feuriges Spiel und zu einem Zeitpunkt im vierten Viertel spielten neun Österreicher gegen 10 irische Spieler, als die Karten frei gezeigt wurden.

Irland musste nach einem 2:0 zurückkommen, als Nicolas Wellan und Fabian Unterkircher in der 11. und 29. Minute trafen, um Österreich mit 2:0 in Führung zu bringen. Doch die Tore von John McKee in der 33. und 44. Minute glichen die Mannschaften aus.

Jeremy Duncan erzielte sechs Minuten vor Schluss Irlands drittes Tor, nachdem Irland sich eine Reihe von Elfmetern gesichert hatte. Der erste Schuss aus der Ecke wurde von der Linie abgewehrt, Duncan folgte ihm und traf bei der zweiten Chance ins Netz. Es sah aus wie der Gewinner.

Doch Österreich glich nur zwei Minuten vor Schluss aus, als Oliver Binder einen langen Ball am langen Pfosten landete, der Irland in das schicksalhafte Elfmeterschießen trieb.