War der Spinosaurus ein Unterwasserkiller oder ein Riesenwader?

Vor neunundneunzig Millionen Jahren verfolgte ein 55-Fuß-Dinosaurier die Flussdeltas Nordafrikas. Ein Segel auf dem Rücken ragte über das Wasser, als seine krokodilförmigen Kiefer und gebogenen Krallen einen autogroßen Fisch kurzschnitten.

Es war der Spinosaurus, der 1915 entdeckt wurde. Paläontologen haben seitdem darüber diskutiert, wie diese Kreatur lebte. Hat er die Strömungen auf der Suche nach Beute durchstreift, wie neuere Forschungen zeigen, oder hat er seine Karriere im Flachland eher wie ein riesiger Watvogel gesucht? Neue Beweise für diese zweite Erklärung wurden am Dienstag in veröffentlicht Palaeontologia Electronicaund stellte die Hypothese in Frage, dass Wissenschaftler einen Dinosaurier gefunden hatten, der einen überwiegend aquatischen Lebensstil führte.

Die Idee, dass der Spinosaurus die meiste Zeit unter Wasser verbracht hat, wurde in den letzten Jahren durch die Ankündigung von Nizar Ibrahim, einem Paläontologen an der Universität von Portsmouth in England, und seinen Kollegen aus dem Jahr 2014 angeregt ihre Entdeckung eines Teilskeletts des Raubtiers. Sie argumentierten, dass er einen Großteil seiner Zeit unter Wasser verbrachte, der erste bekannte Dinosaurier, der dies tat. Diese Idee wurde letztes Jahr bekräftigt, als das Team von Dr. Ibrahim bekannt gab die Entdeckung eines aalähnlichen Flossenschwanzes mit Flossen.