Firefox 85 gräbt Flash und stärkt den Schutz der Privatsphäre

Foto :: LEON NEAL / Mitarbeiter (( Getty Images )

Hörst du das? Dies sind die letzten Atemzüge von Adobe Flash, die durch Mozillas Veröffentlichung von letztendlich überflüssig werden könnten Firefox 85 Dienstag.

Bisher war Firefox der letzte der alten Garde, der Flash unterstützte. Apple zuerst dissed die Software 2010 durch das Verbot von iPhones und 2020 durch die Weigerung, es mit Safari 14 zu unterstützen, haben Google und Microsoft es Anfang dieses Jahres mit den Chrome-Versionen 88 bzw. Edge 88 eingestellt. Obwohl die Software ein früher Pionier in den Bereichen Web-Gaming, Video und Animation war, gab Adobe dies bereits bekannt Eine langfristige Strategie, um die Aktualisierung und Verteilung von Flash Player zu stoppen und die Entwickler dazu zu ermutigen, abhängige Inhalte in modernere offene Formate zu migrieren.

Zusätzlich zu einigen bemerkenswerten Auslassungen hat Firefox 85 auch einige coole neue Funktionen hinzugefügt, darunter Netzwerkpartitionierung Dies schützt Benutzer vor dem Verfolgen von Supercookies, indem der Browser-Cache nach Websites aufgeteilt wird.

„Im Laufe der Jahre haben Tracker Benutzer-IDs in Form von Supercookies in zunehmend undurchsichtigen Teilen des Browsers gespeichert, insbesondere in Flash-speicher , ETags, und HSTS Flaggen “, schrieb Mozilla in einem Blogbeitrag. “Die Änderungen, die wir an Firefox 85 vornehmen, reduzieren die Effektivität von Cache-basierten Supercookies drastisch, da die Fähigkeit eines Trackers, sie auf Websites zu verwenden, entfällt.”

Weitere wichtige Ergänzungen sind Änderungen an der Art und Weise, wie mit Lesezeichen versehene Seiten im Browser gespeichert werden, sowie eine Option für Löschen Sie alle gespeicherten Anmeldeinformationen durch Klicken auf eine einzelne Schaltfläche, die das Leben leichter machen könnte Benutzer, die einen Computer teilen oder müssen ihren Browser aus Datenschutzgründen leeren .