Wang Yaping unternimmt als erste Chinesin einen Weltraumspaziergang

Wang und sein Astronaut Zhai Zhigang, zwei von drei Teammitgliedern, die sich derzeit auf Chinas neuer Raumstation Tiangong befinden, haben am Montagmorgen den 6,5-stündigen Weltraumspaziergang erfolgreich abgeschlossen, so die chinesische Weltraumbehörde inhabited (CMSA).

Während des Weltraumspaziergangs installierte das Team einen Aufhänger und Übertragungsanschlüsse an den Roboterarm der Station, so die staatliche Boulevardzeitung auf Weltzeit. Sie testeten auch die Sicherheit der Unterstützungsausrüstung, einschließlich des in China hergestellten Raumanzugs.

Dies ist das erste Mal, dass die Crew die Station seit ihrer Ankunft am 16. Oktober verlässt.

Kurz nachdem sie am Sonntag die Kabine der Raumstation verlassen hatte, begrüßte Wang das Publikum auf der Erde und sagte, sie fühle sich gut in einem Video, das vom Flugkontrollzentrum gepostet wurde und seitdem in den chinesischen sozialen Netzwerken viral geworden ist.

Wang ist Die zweite Chinesin im Weltraum , nachdem Liu Yang im Jahr 2012 mit dem Beitritt zur Raumsonde Shenzhou-9 Geschichte geschrieben hatte.

In einem Interview mit CNN im Jahr 2015 erzählte Wang von dem ersten Moment, in dem sie die Erde aus dem Weltraum betrachtete.

„Als ich zum ersten Mal aus dem Fenster schaute, erkannte ich die wahre Bedeutung der Kraft des Lebens … diese Art von Schönheit war einfach unbegreiflich“, sagte sie.

Auch staatliche Medien und CMSA hoben seine Leistung nach dem erfolgreichen Weltraumspaziergang am Sonntag hervor. Vor Wang hatten seit 1984, als die sowjetische Astronautin Svetlana Savitskaya die erste war, nur 15 Frauen auf der Welt Weltraumspaziergänge durchgeführt. Bisher waren die überwiegende Mehrheit der weiblichen Astronauten amerikanische NASA-Astronauten.

Weibliche Weltraumspaziergänger sind „ein wesentlicher Bestandteil des bewohnten Weltraums“, und Wang hat durch seinen „Mut“ die Geschichte geprägt, sagte Yang Yuguang, stellvertretender Vorsitzender des Weltraumtransportkomitees, gegenüber der Global Times der International Astronautical Federation.

Trotz Wangs Lob von offiziellen Kanälen und staatlichen Medien enthielt ein Großteil der Berichterstattung auch eine geschlechtsspezifische Sprache, die Stereotype über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen aufrechterhielt.

Zum Beispiel hätten weibliche Astronauten den Vorteil einer „sanften Persönlichkeit (die gut für die Teamarbeit ist“), so die Global Times. Derselbe Artikel unter Berufung auf einen pensionierten Weltraumforscher in Peking fügte hinzu, dass weibliche Astronauten „stabiler mit anpassungsfähigen mentalen Zuständen“ seien, „sensibeler für Probleme in ihrer Umgebung“ seien und besser in der Kommunikation seien als ihre männlichen Kollegen.

Eine weitere Grafik in dem Artikel zeigte „Sonderlieferungen“, die für weibliche Astronauten geplant waren, darunter Make-up-Produkte, Desserts, Pralinen und Hygieneartikel.

Die Besatzung der Shenzhou-13 wird während ihres sechsmonatigen Aufenthalts, dem längsten Aufenthalt chinesischer Astronauten im Weltraum, ein oder zwei weitere Weltraumspaziergänge durchführen.

China strebt an, die Station bis Dezember 2022 vollständig ausgestattet und betriebsbereit zu haben – ein ehrgeiziges Ziel, das auf Kurs zu sein scheint. Im September absolvierten drei weitere chinesische Astronauten erfolgreich einen dreimonatigen Aufenthalt auf der Station, bei dem sie am Zentralmodul der Station arbeiteten und zwei Weltraumspaziergänge zur Installation von Ausrüstung unternahmen.