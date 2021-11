AMD RDNA-GPUs der nächsten Generation verfügen möglicherweise über 3D-Infinity-Caching-Technologie, MCM-GPUs mit 3D-Stacking

Es sieht so aus, als würde AMD stark in Cache- und Stacked-Chip-Technologien für seine Prozessor- und GPU-Designs der nächsten Generation investieren. Laut einem neuen Gerücht von Greymon55, es sieht so aus, als würde AMD nach EPYC & Ryzen das gestapelte 3D-Cache-Design in Form von 3D Infinity Cache zu RDNA bringen.

AMD RDNA-GPUs der nächsten Generation können 3D-Infinity-Cache-Technologie enthalten – 3D-Stacking-Cache auf MCM-GPUs

Mit RDNA 2 präsentierte AMD seine Infinity Cache-Architektur der ersten Generation, einen schnellen On-Chip-Cache mit hoher Bandbreite, auf den die GPU schnell zugreifen kann. Bestehende Cache-Designs können auf bis zu 128 MB Kapazität und bis zu 2 TB / s Bandbreite erweitert werden. Bei RDNA 3-GPUs der nächsten Generation wird gesagt, dass GPUs die Menge an Infinity Cache verdoppeln werden, Navi 33 wird voraussichtlich 256 MB bieten und Navi 31 wird voraussichtlich bis zu 512 MB Infinity Cache bieten.

IFC 3D – Greymon55 (@ greymon55) 8. November 2021

Die IFC auf Navi 31-GPUs wird auf zwei Chips aufgeteilt, da es sich um ein MCM-Design handelt, also immer noch 256 MB pro Chip. Die neuesten Gerüchte deuten nun darauf hin, dass auch der Infinity Cache auf ein 3D-Stack-Design umgestellt wird. Wir bekommen also nicht nur MCM-GPUs mit RDNA 3, sondern es besteht auch die Möglichkeit, die Stacking-Technologie auf die Chips der nächsten Generation zu bekommen. Insgesamt wird AMD daher über die 3D-Caching-Technologie in seiner gesamten Produktpalette verfügen, darunter Ryzen, EPYC und Radeon.

AMD wird auch seine Server für CDNA 2-GPUs heute die die erste sein wird, die die MCM-Technologie integriert. Bisher gab es von Infinity Cache keinen Bericht über das aktuelle Design der CDN, aber es ist möglich, dass zukünftige GPUs die gleiche Cache-Stacking-Technologie enthalten, wenn der Bedarf an Bandbreite steigt.

AMD RDNA 3 Navi 3X GPU-Konfigurationen (vorläufig)

GPU-Name Navi 21 Navi 33 Navi 32 Navi 31 GPU-Prozess 7 nm 6 nm 5 nm / 6 nm 5 nm / 6 nm GPU-Paket Monolithisch Monolithisch MCM MCM Shader-Engines 4 2 4 (2 für GCD) 6 (3 für GCD) WGP-GPU 40 20 40 (20 von GCD) 60 (30 pro GCD) SP von WGP 128 256 256 256 Berechnungseinheiten (pro Würfel) 80 40 80

160 (gesamt) 120

240 (gesamt) Kerne (Tagesgeld) 5120 5120 5120 7689 Farben (Gesamt) 5120 5120 10240 15360 Speicherbus 256 Bit 128 Bit 192 Bit 256 Bit Speichertyp DDR6 DDR6 DDR6 DDR6 Unendlicher Cache 128 MB 256 MB 384 MB 512 MB Flaggschiff-SKU Radeon RX 6900 XTX Radeon RX7700XT? Radeon RX7800XT? Radeon RX 7900 XT? PAD 330W ~ 200W ~ 300W ~ 400W Werfen 4. Quartal 2020 4. Quartal 2022? 4. Quartal 2022? 4. Quartal 2022?

Die Radeon RX-Grafikkartenserie mit AMD RDNA 3 ‚Navi 3X‘-GPUs ist erwartet um eine bis zu 3-fache Leistungssteigerung gegenüber bestehenden RDNA 2-Angeboten zu erzielen. Dies wäre ein großer Schritt nach vorne für die Grafikentwicklung und jetzt, da AMD bereits Next-Gen-Technologien wie FSR und Raytracing an Bord hat, ist ein sehr lebhafter Next-Gen-Wettbewerb zwischen den roten und grünen Teams zu erwarten.