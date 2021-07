Waldbrände verwüsten Spanien und verursachen “beispiellose Katastrophe” auf Sardinien

Die Kommunalverwaltung Sardiniens hat am Sonntag den Notstand ausgerufen, weil sie eine “beispiellose Katastrophe” nannte.

“Es ist immer noch nicht möglich, den Schaden abzuschätzen, der durch die immer noch anhaltenden Brände in der Region Oristano verursacht wird”, sagte der Präsident der Region Sardinien, Christian Solinas, in einer Erklärung am Montag. „Vegetation zerstört, Geschäfte und Häuser in Brand gesteckt und Tiere getötet“, fügte er hinzu.

In einem Update vom Dienstag sagte der Regionalsprecher Ignazio Artissu gegenüber CNN, dass die aktuelle Schätzung der verbrannten Fläche etwa 20.000 Hektar beträgt, aber die Beamten den Schaden noch bewerten. Artissu sagte, dass die meisten Brände gelöscht wurden und sie sich jetzt darauf konzentrieren, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie nicht wieder beginnen.

In den letzten Tagen hat die Region 7.500 Menschen und mehr als 20 Flugzeuge zur Brandbekämpfung eingesetzt. Italien erhielt auch Unterstützung von Nachbarländern, wobei Frankreich und Griechenland vier Flugzeuge entsandten, um die Flammen zu löschen.

Solinas forderte den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi auf, Wirtschaftshilfe in die betroffenen Gebiete zu schicken. Draghi sagte, seine Regierung beobachte die Situation genau und bekundete „volle Solidarität mit den Menschen, die unermüdlich an den Rettungseinsätzen arbeiten“.

Auch Griechenland und Spanien kämpfen aufgrund einer anhaltenden Hitzewelle mit Waldbränden.

In Griechenland brannten zwischen Sonntag und Montag Dutzende von Waldbränden, mehr als 700 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte auf einer Kabinettssitzung am Montag, dass Feuerwehrleute in den letzten 24 Stunden im ganzen Land rund 50 Brände bekämpft hätten, und betonte gleichzeitig, dass weitere folgen könnten, nachdem Meteorologen gewarnt hatten, dass die Hitzewelle wahrscheinlich anhalten würde.

„Ich möchte betonen, dass der August ein schwieriger Monat bleibt. Meteorologen warnen uns bereits, dass wir ab Ende nächster Woche mit einer weiteren großen anhaltenden Hitzewelle konfrontiert sein könnten in absoluter Alarmbereitschaft, bis die Löschzeit offiziell vorbei ist“, schloss Mitsotakis.

Dürren werden in Südeuropa häufiger und schwerer, und die Umwelt die Behörden haben gewarnt dass die Region den Auswirkungen des Klimawandels auf dem Kontinent am stärksten ausgesetzt ist.

Letzte Woche sagte Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission, gegenüber Becky Anderson von CNN, dass „unregelmäßige Wetterbedingungen die neue Normalität sein werden“. „Wenn wir nicht dringend etwas unternehmen – und zwar dringend, meine ich jetzt – dann gerät die Klimakrise völlig aus dem Ruder und unsere Bürger verstehen, dass wir jetzt handeln müssen“, sagte er.

Die Zunahme von Waldbränden löste ein weiteres Umweltproblem aus, nachdem Teile Nordeuropas sind von schweren Überschwemmungen betroffen vor kurzem.

Brände in Spanien unter Kontrolle

Die Iberische Halbinsel wurde von den Bränden nicht verschont, wobei Brände Katalonien im Nordosten Spaniens verwüsteten. In den Regionen Conca de Barberà und Anoia brannten mehr als 1.700 Hektar, aber die Flammen stabilisierten sich am Montag bei 90 %, nachdem die Bodentruppen – bestehend aus 95 Besatzungen mit 280 Soldaten und sechs Flugzeugen – die Kontrolle über die Situation übernommen hatten.

Katalanische Feuerwehrleute veröffentlichten am Dienstag ein Update, in dem sie sagten, sie hätten die Nacht hindurch weiter daran gearbeitet, die Brände zu löschen und den Umkreis zu überprüfen.

In Lietor in der zentralöstlichen Region Kastilien-La Mancha brannten am Wochenende mehr als 2.500 Hektar, bevor sie am Montag von einer mehr als 500 Mann starken Besatzung unter Kontrolle gebracht wurden, teilten die örtlichen Behörden mit.

Spaniens Nachbarland Portugal war von den jüngsten Bränden nicht betroffen, aber ein Anfang dieses Monats veröffentlichter Bericht besagte, dass es das am stärksten von Waldbränden in Europa betroffene Land war.

Die Umweltorganisation Associação Natureza Portugal (ANP), die als nationaler Vertreter des World Wide Fund for Nature (WWF) fungiert, sagt, dass es in Portugal seit 2010 laut einer ANP-Erklärung jedes Jahr mehr als 18.000 Brände gegeben hat.

„Portugal ist eindeutig das am stärksten von Waldbränden betroffene europäische Land. Im Durchschnitt werden 136.000 Hektar pro Jahr verbrannt, 31% mehr als in Spanien, trotz 80% weniger Waldfläche. Diese Zahl bedeutet, dass Portugal jedes Jahr mehr als 3% sieht. seiner Waldfläche verbrannt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur (EEA) werden in den meisten Gebieten Europas „schwerere Brandwetterbedingungen und infolgedessen eine erhebliche Ausweitung des brandgefährdeten Gebiets und längere Brandzeiten erwartet “.

„Der Anstieg der Brandgefahr wird in Mittel- und Westeuropa voraussichtlich besonders groß sein, aber die absolute Brandgefahr bleibt in Südeuropa am höchsten“, so die EUA in ihrer Bewertung der Waldbrände.