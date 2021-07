Demarai Gray über Rafa Benitez, das “Geschenk” von Anthony Gordon, seinen neuen Teamkollegen von Everton und Love Island

Demarai Gray war in den österreichischen Alpen, als Everton seinen Transfer mit Bayer Leverkusen verhandelte.

Und als ein Deal zustande kam, flog der 25-Jährige von einem Trainingslager südlich von Salzburg nach Florida, wo die Blues darauf warteten, seinen Transfer von 1,7 Millionen Pfund abzuschließen.

Gray, der dritte Sommerneuling des Clubs, wurde von den bekannten Gesichtern der ehemaligen englischen Jugendmannschaftskollegen Mason Holgate, Tom Davies und Jonjoe Kenny begrüßt, als der neue Junge sich schnell mit Alex Iwobi verband, dem Paar, das eine gemeinsame Beziehung pflegte. Freund.

“Ich habe das Gefühl, dass ich schon eine Weile hier bin. Ich weiß bereits, dass es ein guter Ort ist”, sagte er.

„Als Gruppe ist es sehr zusammen.

“Alex, Mase, Ben, Moise, Michael… das ist der allgemeine Essensplan. Aber um das Training herum habe ich mit allen gesprochen. Einige Teams haben kleine Gruppen, aber ich habe das hier nicht verstanden, was gut ist.”

Es scheint auch einige Gemeinsamkeiten zu geben, wenn es darum geht, was zu sehen ist, wenn die Spieler abends etwas Freizeit haben.

Nun, die meisten Spieler möchte Gray darauf hinweisen.

“Ich schaue mir einige Sachen auf Netflix an. Ich schaue mir eine Serie namens Start-Up an, die sich mit Kryptowährung befasst”, sagte Gray.

„Und nachts ist es Love Island, nicht wahr?! Eigentlich nur Standard.

“Die meisten Jungs sehen es sich an. Einige sagen, dass sie es nicht haben, aber einige Jungs sind sehr daran interessiert!”

Tausende Kilometer von zu Hause entfernt, in der “sengenden” Hitze von Orlando, wie Grey in einem Zoom-Anruf mit ECHO beschreibt, bietet er ihm und seinen neuen Teamkollegen etwas Trost.

Der Neuzugang vermisste die, als er im Januar die Entscheidung traf, Leicester City nach Deutschland zu verlassen.

In Birmingham geboren und aufgewachsen, war es Grey ein Herzschmerz, sein Zuhause zu verlassen, aber er bereut seinen sechsmonatigen Aufenthalt in der Bundesliga, der ihn schließlich nach Everton führte, nicht.

“Es war eine sehr gute Erfahrung, ganz anders für mich”, sagte Gray gegenüber ECHO.

“Ich war in Birmingham City, dann in Leicester und dann bin ich gegangen [Leverkusen].

„Aber ich habe mein ganzes Leben in Birmingham gelebt. Also 23, 24 Jahre deines Lebens in Birmingham und dann bist du allein in Leverkusen!

„Aber als ich mich eingelebt hatte, war es gut. Leverkusen ist ein großer Verein, ein großer Verein. Es gibt eine andere Kultur und man muss sich an die Dinge anpassen. Ich habe dort viel gelernt, nicht nur fußballerisch, sondern auch in Sachen“ Ich selbst. Es war eine gute Erfahrung und ich werde Deutschland vermissen, es war ein wunderschöner Ort.“

„Ich bin ein familienorientierter Mensch“, fügte er hinzu.

“Dort raus zu gehen war eine schwierige Entscheidung, aber ich hatte das Gefühl, dass es eine Entscheidung war, die ich für meinen Fußball treffen musste und dorthin zurückkam, um Spiele zu spielen. Das habe ich vorher nicht getan, das ist also eine Entscheidung, die ich getroffen habe und keine Entscheidung.” Ich habe. Bedauern gemacht.“

Gray ist seit einiger Zeit ein Spieler auf Evertons Radar.

Nicht nur als Spieler, der bei King Power unter Brendan Rodgers in Ungnade gefallen ist, sondern als junges Elektro-Talent, das mit seinem Heimatverein die Meisterschaft anzündet.

Aber obwohl die Scouts mehrere Reisen unternahmen, um zu sehen, wie er für Birmingham spielte, und obwohl Everton die Möglichkeit geboten wurde, ihn zu verpflichten, wurde Goodisons Interesse nicht verfolgt und im Januar 2016 unterschrieb er für die Foxes.

Steve Walsh hatte die junge Hoffnung geschöpft, die er so lange begehrt hatte.

Everton gab stattdessen 3 Millionen Pfund für Shani Tarashaj aus, als etwas mehr als eine halbe Million mehr Grays Ausstiegsklausel in St. Andrews ausgelöst hätte.

Aber der vergünstigte Transfer des Stürmers fünf Jahre später nach Leverkusen – und die Information, dass sein Vertrag mit dem Bundesligisten auch eine Ausstiegsklausel von weniger als 2 Millionen Pfund enthielt – ließ schnell das aktuelle Schema von Everton – auf der Suche nach Flügelspieler – interessiert sein.

“Everton wird als Klub immer jeden Spieler ansprechen”, sagte Gray.

“In jedem Verein, in dem Sie sind, spielt der Trainer offensichtlich eine große Rolle bei Ihrer Entscheidung und im Gespräch mit dem Trainer, und da ich seine Meinung zu mir kannte, war es offensichtlich. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und glaube aufrichtig, dass es ein Ort ist, an dem” Ich kann anfangen. Für meine Entwicklung ist es genau dort, wo ich sein muss, gerade jetzt.“

Grays Glaube, dass er sich bei Everton verbessern wird, wurde nur durch seine ersten Kontakte mit Rafa Benitez bestärkt.

“Sehr gut, sehr gut”, sagte er über seinen neuen Chef.

„Ein sehr guter Trainer und dass ich in dieser ersten Woche mit ihm arbeiten durfte, war eine gute Sache. Er achtet sehr aufs Detail, er ist sehr präzise in seiner Arbeit und seinen Coachingmethoden. Er ist klar, was er will das Team und für Sie individuell.

“Es war eine gute erste Woche und es gibt bereits kleine Teile meines Spiels, die mich interessieren, wo ich mich verbessern und profitieren kann. Es ist erfrischend und es war eine gute Woche.”

“Es gab keine Lockerungen!” er fährt fort.

“Ich denke, er wird einer dieser Manager sein, bei denen es nicht zu viel Lob gibt, sondern eher ‘besser werden, besser werden, besser werden’, aber das ist es, was jeder Spieler will. Denn am Ende des Tages sind wir hier individuell und im Team zu lernen und weiterzuentwickeln.

“Ich bevorzuge das. Es ist schön, wenn ein Manager dazu ein Lob und ein Lob ausspricht, aber als Spieler wissen Sie, worin Sie gut sind. Es ist wichtig, an der Spitze zu bleiben, bis Sie die richtigen Ergebnisse erzielen oder die Ergebnisse in Spielen zu erhalten, das ist wichtig.

“Diese Art von Coaching hätte ich am liebsten hinter mir. Ich bin mir sehr sicher, dass ich mich unter der Leitung des Managers verbessern werde.”

Benitez überraschte viele Everton-Fans mit seiner Entscheidung, Grey einen ersten Auftritt in Everton zu geben, nicht auf dem Flügel, sondern als Nr. 10.

Der 25-Jährige ersetzte am Sonntag im Testspiel gegen Millonarios James Rodriguez zur Halbzeit und beeindruckte in einer zentralen Rolle.

„Im Gespräch mit dem Oberbeleuchter weiß er, dass ich links, rechts und mittig spielen kann“, sagte Gray.

„Ich habe es über die Jahre nicht so oft gespielt – ich habe es ein paar Mal in Leicester unter Claude Puel gemacht – aber es ist eine Position, die ich mag.

“Natürlich spiele ich auf der linken Seite lieber, aber selbst wenn ich auf der linken Seite spiele, lasse ich mich gerne eintauchen, also gibt mir das Spielen als Nummer 10 die Erlaubnis, herumzuwandern und Taschen zu finden.

“Ich fühle mich wohl mit dem Ball, bequem mit dem Ball zu laufen und den Ball anzunehmen. Also keine 10 oder Off macht für mich keinen Unterschied, und zum Glück kann ich dem Manager und der Mannschaft eine andere Option geben.”

Grey verdankt zum Teil Anthony Gordon dafür, dass er in einem königsblauen Hemd einen so großartigen ersten Eindruck hinterlassen hat.

Als Nathan Broadhead im Bereich des Camping World Stadium stürzte, gab es einige Kandidaten für den Schuss.

Gordon war besonders begeistert, aber Gray sprach bei seinem ersten Auftritt für den Verein über die Wohltätigkeit des Akademieabsolventen und nahm den Ball entgegen.

Er wurde kalt geschickt, um Evertons Niveau zu erreichen.

„Ich bin zuversichtlich“, sagte ein entspannter Grey.

“Es ist eine neue Saison, ein neues Kapitel für mich und ich möchte so schnell wie möglich loslegen, ich möchte keine Zeit verschwenden. Ja, es ist nur die Vorsaison, aber es ist gut für mich und für mein Selbstvertrauen. Ich fühle Elfmeter und diese Art von Verantwortung, egal ob Vorsaison oder Saison, es macht mir nichts aus, das Zeug zu verstärken, für mich war das einfach normal.

“Anthony wollte ihn, aber ich sagte irgendwie: ‘Erstes Tor’ und so. Er ist ein netter Kerl, also hat er mich ihn haben lassen. Also ist es okay.”

Es bleibt abzuwarten, ob seine Teamkollegen Gray gegenüber ebenso großzügig sein werden, wenn es darum geht, dass er das neue Unterzeichnungsritual durchführt – ein Lied vor allen anderen singen –, bleibt abzuwarten.

“Ich habe nicht [sung one yet], weißt du”, sagte er mit einem Lächeln.

“Es hat auch niemand etwas erwähnt, also werde ich nichts sagen.

“Ich werde einfach sehen, was im ersten Auswärtsspiel passiert!”

Zum Glück für Gray könnte das Initiationslied verschont bleiben, wenn das Team nächsten Monat nach Leeds reist: Love Island wird weiterhin aktiv sein.

