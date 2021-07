Waldbrände verwüsten Italiens Region Sardinien in einer “beispiellosen Katastrophe”

Die Ursache der Brände war noch unklar.

Aber Experten sagten, um Waldbrände zu verhindern, müssten Wälder und Weiden sauber gehalten und Pufferzonen geschaffen werden. In betroffenen Gebieten Sardiniens und anderswo in Italien wird verlassenes Land oft nicht richtig gepflegt, was die Ausbreitung des Feuers unterstützen kann, sagten sie.

Extreme Wetterbedingungen Aktualisiert 26. Juli 2021, 16:25 Uhr ET

Waldbrände sind im Sommer in Sardiniens trockener mediterraner Umgebung häufig, insbesondere wenn an Tagen mit Temperaturen von 104 Grad Fahrenheit warme Südwestwinde wehen, wie dies in den letzten Tagen der Fall war.

„Das sind außergewöhnliche Brände für das Ausmaß, aber leider auch gewöhnlich für die Saison und die Geschwindigkeit“, sagte Gianfilippo Micillo, Leiter des Waldbrand-Koordinationsdienstes der italienischen Feuerwehr. „Der Sommer brennt auf Sardinien mit so viel trockener Vegetation, starken Winden und hohen Temperaturen treten jedes Jahr auf. Diese Brände erzeugen ihr eigenes Mikroklima und breiten sich sehr schnell aus.

Herr Micillo sagte, Italien erlebe in diesem Jahr einen Anstieg der Waldbrände, wie alle vier oder fünf Jahre, wenn in verlassenen Gebieten niedrige Büsche und Büsche genug wachsen, um einen versehentlich entzündeten Funken oder absichtlich durch menschliche Aktivitäten zu entfachen.

Italien verzeichnete fast 13.000 mehr Brände als im Vorjahr, hauptsächlich in den südlichen Regionen Apulien, Kalabrien und Sizilien, teilten Feuerwehrleute mit.

Herr Micillo sagte auch, dass es bis vor 10 Jahren in Alpenregionen im Winter und in Mittel- und Süditalien im Sommer Brände gegeben habe. Jetzt haben sich die Waldbrände im Laufe der Zeit und im gesamten Gebiet ausgebreitet, da die Temperaturen bis Oktober höher bleiben und die Vegetation austrocknet.