Wahlen in Hongkong: Wie „nur Patrioten“ Pekings Griff stärken

„Es gibt ein Sprichwort, dass die Wahlbeteiligung sinken wird, wenn es der Regierung gut geht und ihre Glaubwürdigkeit hoch ist, weil die Menschen nicht viel verlangen, verschiedene Gesetzgeber zu wählen, um die Regierung zu beaufsichtigen“, sagte er der Global Times, a Zeitung, die von der Kommunistischen Partei kontrolliert wird. „Deshalb denke ich, dass die Wahlbeteiligung nichts bedeutet. „

Der begrenzte Enthusiasmus der Bewohner war den ganzen Tag über spürbar. Freiwillige und Teilnehmer präsentierten sich in letzter Minute an Straßenständen vor U-Bahn-Stationen und verteilten Flugblätter, während Lautsprecher aufgezeichnete Slogans erklangen, aber die meisten Passanten ignorierten sie.

In den Wahllokalen der Stadt gab es kaum Schlangen. Am Sonntagnachmittag bewachten drei Polizisten in einem Resort an der Westküste von Hong Kong Island den Fußgängerüberweg und hielten kaum an, um hineinzukommen.

Mehr als 10.000 Polizisten seien in der ganzen Stadt im Einsatz gewesen, sagten Beamte, zusammen mit 900 Mitarbeitern der Unabhängigen Kommission gegen Korruption, der Regierungsbehörde, die für die Überwachung des Verbots von Aufrufen zum Wahlboykott zuständig ist.

Der 26-jährige Ling Lui, der mit seinem Vater in einem Wahllokal im Osten der Insel Hongkong zur Wahl erschien, sagte, die Wahl „nur für Patrioten“ würde Hongkong zugutekommen. Sie suche nach einem Kandidaten, der „Hongkong lieben, sich zu Wort melden und aktiv sein würde“.

Paul Lai, 50, war weniger zuversichtlich. Bei früheren Wahlen musste er sich anstellen, um abzustimmen, sagte er nach der Abstimmung, aber dieses Jahr befanden sich nur zwei oder drei Personen in seinem Wahllokal. Er führte den Rückgang der Wahlbeteiligung teilweise auf die Teilnehmer zurück, von denen viele seiner Meinung nach neue und unbekannte Gesichter waren.

Auf die Frage, wie er wählen solle, antwortete er: „Nichts, wirklich. Schauen Sie sich einfach ihre Plattform an, falls sie eine haben. (Einige Bewerber haben keine Plattformen veröffentlicht oder hatte keine Social-Media-Präsenz.) Er fuhr fort: „Du kannst nichts tun. Wählen Sie zufällig eine aus.