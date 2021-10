Während einer Mission im Oktober 1944 schossen zwei F6F Hellcats einen Rekord von 15 feindlichen Flugzeugen ab | Im Smithsonian

David Kindy Täglicher Korrespondent

Von ihnen Grumman F6F Hellcats kreuzte den Himmel über den Philippinen. Unter ihnen prallten Schiffsarmadas in einem epischen Kampf um die Kontrolle des Meeres um die Insel Luzon zusammen, wo US- und australische Bodentruppen die Japaner in erbitterte Kämpfe verwickelten.

Es war der 24. Oktober 1944 und die Schlacht am Golf von Leyte– das größte Marine-Gefecht der neueren Geschichte – hatte gerade erst begonnen. Hellcat-Piloten, US-Marine-Kapitän David McCampbell und sein Flügelspieler Ens. Roy hetztSie suchten im Vorfeld nach Ärger und fanden sie – ein Geschwader von 60 japanischen Flugzeugen, darunter Bomber, die von eskortiert wurden Nullen, dem gefürchteten Jäger der Kaiserlich Japanischen Marine.

Trotz ihrer erdrückenden zahlenmäßigen Unterlegenheit zögerten die amerikanischen Piloten nie. Indem sie die mächtigen 2.000-PS-Motoren ihrer Hellcats erwürgten, bestiegen sie den Angriff. Von oben wateten sie bei wiederholten Einsätzen in den Feind hinein und feuerten jeweils sechs Maschinengewehre vom Kaliber .50 ab.

“Wir würden angreifen, unseren Höhenvorteil und unsere Geschwindigkeit behalten und wieder runterkommen”, sagte McCampbell zurückgerufen 1987 in einem Interview für das Oral History Project des US Naval Institute. “Wir haben das immer und immer wieder wiederholt, bis wir etwa 20 koordinierte Angriffe durchgeführt hatten.”

Amerikanische Piloten schossen insgesamt 15 Flugzeuge ab, eine Leistung, die in der Kampffliegerei ihresgleichen sucht. Die beiden erreichten den Status “Ass an einem Tag”, indem sie während einer Mission jeweils fünf oder mehr Flugzeuge abschossen. An diesem Tag erzielte McCampbell neun “Eliminierungen”: sieben Nullen, auch bekannt als Mitsubishi A6M Reisin, und zwei “Oscars“, Der Nakajima Ki-43. Keiner der japanischen Bomber traf seine Ziele. Mit ihrer so zerstreuten Formation mussten die feindlichen Piloten ihre Mission aufgeben.

McCampbell und Rushing wurden bei ihren Erfolgen durch das Flugzeug unterstützt, das sie flogen, die Hellcat F6F. Der robuste, vielseitige Kampfjet wurde während des Zweiten Weltkriegs zum Rückgrat der US Navy und des Marine Corps für trägergestützte Angriffe im pazifischen Kriegsschauplatz. Die amerikanische Hellcat mit dem Spitznamen “Zero Killer” war dem japanischen Hauptjäger immer wieder einen Schritt voraus.

„Der Grumman Hellcat hat den Zero in fast allen wichtigen Kategorien übertroffen“, sagt Thomas Paone, Kurator bei Smithsonian Nationales Luft- und Raumfahrtmuseum. „Obwohl es nicht das schnellste Flugzeug war, war es definitiv schneller als die Zero. Die F6F konnte höher fliegen und mehr Feuerkraft bieten als die japanischen Flugzeuge, was sie zum überlegenen Flugzeug im Pazifik machte.

Das Nationale Luft- und Raumfahrtmuseum umfasst eine Grumman F6F Hellcat in seinen Sammlungen. Von der Museumsdecke hängen Courtyard-Hazy Center, in Chantilly, Virginia, diente dieses besondere Modell während des Zweiten Weltkriegs als Teil der Fighter Squadron 15 an Bord des Flugzeugträgers USS Hornet, obwohl er nie an dem Kampf teilgenommen hat. Es wurde 1948 von der United States Navy an das Smithsonian gespendet und 1983 wurde das Artefakt einer vollständigen Restaurierung unterzogen.

Ironischerweise war dieser legendäre Kampfjet so ziemlich ein nachträglicher Einfall. Der F6F wurde als verbesserte Version eines anderen a . konzipiert robuster amerikanischer Kämpfer, das F4F Wildkatze die gegenüber der Null gewisse Grenzen hatte. Die Hellcat wurde jedoch erst nach dem Corsair F4U, der Ersatz für die Wildcat, stieß auf Entwicklungsschwierigkeiten.

Grumman baute die schwer gepanzerte Hellcat basierend auf dem F4F-Design, aber mit einem anderen Fahrwerk, viel größeren Flügeln und einem größeren Motor und Propeller, im Wesentlichen ein brandneues Jagdflugzeug. Es wurde 1943 schnell in Produktion genommen, wobei Grumman bis Kriegsende 12.275 Flugzeuge fertigte.

„Es war ein einfaches Flugzeug zu bauen, einfach zu fliegen und es war sehr robust“, sagt Paone. „Allein neu ausgebildete Piloten, die damit gut umgehen können, hat einen großen Erfolgsfaktor.“

Die Hellcat entpuppte sich in fast jeder Hinsicht als Traumjäger. Piloten liebten es wegen seiner hervorragenden Leistung gegenüber der Zero und anderen japanischen Flugzeugen. Obwohl sie auf halbem Weg in den Krieg eintrat, machte die Hellcat 75 Prozent aller Luftsiege aus, die die Marine im Pazifik verzeichnete Nationalmuseum der Marinefliegerei.

Das anpassungsfähige Flugzeug ermöglichte es McCampbell und Rushing, Geschichte zu schreiben. Für McCampbell war dies das zweite Mal, dass ihm diese Ehre zuteil wurde. Das Ass hatte zuvor sieben japanische Flugzeuge am 19. Juni 1944 während der Schlacht in der philippinischen See in der sogenannten Mariannes Truthahnschießen.

Als die Schlacht am Golf von Leyte am 24. Oktober 1944 begann, stürzte McCampbell von USS Essex. Aber er würde bald erfahren, dass sein Flugzeug schwer behindert war.

Als er und Rushing durch die Luft rasten, bemerkte McCampbell, dass sein Haupttank nur halb voll war. Er schoss weiter feindliche Flugzeuge ab, bis er merkte, dass seine Hellcat-Kraftstofftanks fast leer waren und er möglicherweise nicht mehr zum Flugzeugträger zurückkehren konnte.

Glücklicherweise gelang es McCampbell, seine Hellcat auf Essex zu landen, aber die Besatzungen konnten das Flugzeug nicht neu starten, um es zu bewegen – die Tanks waren trocken. Schlimmer noch, als sie seine Maschinengewehre untersuchten, stellten sie fest, dass er nur noch sechs Kugeln hatte und sie alle feststeckten.

„Aber es ist alles gut gegangen“, sagte er schlicht im Interview mit dem Oral-History-Projekt.

Für ihren Mut an diesem Tag wurde der 1969 verstorbene McCampbell mit dem Ehrenmedaille Rushing, der 1986 starb, erhielt den Croix Marine. McCampbell, der bleibt der Bestes Kampfass aller Zeiten in der US Navy, erhielt auch das Navy Cross, den Silver Star, die Legion of Merit und drei Distinguished Flying Crosses. Mit 34 Luftsiegen war er das dritthöchste amerikanische Ass, aber der am besten bewertete amerikanische Jagdflieger, der den Krieg überlebte.