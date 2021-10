Prominenter F1-Journalist erwähnt, wie Niki Lauda den „Schlampenkampf“ zwischen Red Bull und Mercedes verhindert hat

Red Bull und Mercedes sind in einen Meisterschaftskampf verwickelt, der in dieser Saison aller Voraussicht nach mit dem Drahtseil enden wird. Der Kampf war intensiv, nicht nur auf der Strecke, sondern auch abseits. Die beiden Teamleiter zögerten nicht, Schatten zu werfen und sich gegenseitig die Schuld zu geben. Aber F1-Reporter Plooij glaubt, dass die Teams sich nicht gegenüberstehen würden, wenn Niki Lauda am Leben gewesen wäre.

Plooij erwähnte, dass der österreichische Weltmeister als Friedensstifter zwischen den Teams fungierte. Auch zu Red-Bull-Berater Helmut Marko habe er ein freundschaftliches Verhältnis.

Ich glaube, Niki Lauda vermisst Mercedes: Plooij

Wie berichtet von PlanetF1, der dreimalige Weltmeister war vor seinem Tod 2019 Mercedes-Berater. Plooij erwähnte, dass Lauda jeden Tag mit Marko zu Mittag essen und versuchen würde, Zusammenstöße mit den Teammanagern zu vermeiden.

“Ich glaube, Mercedes vermisst Niki Lauda. Niki hat jeden Tag mit Helmut Marko zu Mittag gegessen. Ich glaube, dort wurden viele Brände gelegt. Vielleicht haben wir das nie gesehen, aber jetzt tun wir es. Ich denke, Niki hätte den Befehl gegeben.” Helmut: “Lass Horner noch eine Weile in seiner Kiste, dann mache ich es mit Toto” sagte Plooij.

MONZA, ITALIEN: Der nicht geschäftsführende Vorsitzende von Mercedes GP, Niki Lauda, ​​unterhält sich während des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Italien auf dem Autodromo di Monza in Monza, Italien, mit Mercedes GP-Geschäftsführer Toto Wolff in der Boxengasse. (Foto von Mark Thompson / Getty Images)

Der niederländische Journalist erwähnte, wie sehr sich die Dynamik zwischen den Teams seit Laudas Tod verändert hat.

„Ich denke, es gibt Gründe, warum das passiert. Aber ich bin Toto Wolff nicht gewohnt. Er ist generell ein wenig politisch und ruhig: „Wir werden das regeln. Aber jetzt ist es ein bisschen zu einem heftigen Kampf zwischen Horner und Toto geworden“, sagte der Reporter.

Toto Wolff: Wie hat es ein Kerzenverkäufer geschafft, das Mercedes F1-Team zu führen?

Er sagte auch, er habe in dieser Saison auch eine Änderung in Horners Herangehensweise bemerkt. „Erstaunlich ist das Verhalten von Christian Horner gegenüber Toto Wolff.

„Ich glaube, die niederländischen Fans mögen es, zeigen Sie Ihre Nägel, kratzen Sie Wolff am Rücken. Also ich denke, den Fans hat es gefallen. Aber für uns war es eine Überraschung. Denn Horner ist immer noch ein würdevoller, gepflegter Engländer. Plooij schloss.

In einem intensiven Kampf ergreifen die Emotionen alle, aber es ist wichtig, dass beide Teams zivil bleiben.