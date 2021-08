Hier ist der Grund, warum Jeff Bezos und Richard Branson für die Raumfahrt nicht sicher gekleidet waren

Jeff Bezos und Richard Branson sahen ihre Kindheitsträume wahr werden, als sie letzten Monat an den Rand des Weltraums schossen.

Die Milliardäre haben auf jeder ihrer historischen Reisen zu den Sternen Höhen von über 66 Meilen bzw. 85 Meilen erreicht, wobei der Amazonas-Gründer sein Abenteuer als den “besten Tag aller Zeiten” bezeichnet.

Zusätzlich zu ihrem breiten Lächeln trugen die Rivalen ähnliche blaue Overalls für ihre Missionen, obwohl Bezos seinen mit einem Cowboyhut ergänzte, während sein britisches Gegenstück sich für eine Sonnenbrille entschied.

Doch während beide Reisen sowohl für die Unternehmer als auch für ihre kleinen Crews erfolgreich waren, gingen die beiden mit ihrer Uniformwahl offenbar ein unnötiges Risiko ein.

Das behaupten einige der weltweit führenden Sicherheitsexperten in der Raumfahrt, die in einem Interview mit Bloomberg, betonte, dass keines der beiden Teams die richtige Ausrüstung trug, um sie vor einer schnellen Dekompression außerhalb der Erdatmosphäre zu schützen.

Druckanzüge werden von der NASA und anderen nationalen Weltraumbehörden vorgeschrieben, um Passagiere vor tödlichen Unfällen zu schützen.

Und doch gilt keiner dieser Standards für private Unternehmen, darunter Bezos’ Blue Origin, Branson’s Virgin Galactic und Elon Musk’s SpaceX, die alle darum kämpfen, den Weltraumtourismus in Gang zu bringen. Tatsächlich hat der Kongress beispielsweise in den Vereinigten Staaten die Federal Aviation Administration (FAA) nicht ermächtigt, Regeln zum Schutz der Passagiere aufzustellen.

„Die Realität ist, dass man sich, wenn man ins All geht, nicht schön anzieht, sondern die richtigen Sachen anzieht“, sagte Tommaso Sgobba, ehemaliger Beamter der Europäischen Weltraumorganisation. Sgobba ist jetzt Executive Director der International Association for the Advancement of Space Security, also kennt er sich aus.

Obwohl die Federal Aviation Administration (FAA) alle Startanfragen sorgfältig prüft, um sicherzustellen, dass kein Zwischenfall der Öffentlichkeit am Boden oder einem vorbeifliegenden Flugzeug schaden könnte, konzentriert sie sich auf die Zuverlässigkeit des Raumfahrzeugs und nicht auf die Sicherheit seiner Besatzung.

„Ich glaube, es ist an der Zeit, unseren regulatorischen Rahmen für die bemannte Raumfahrt zu aktualisieren“, sagte George Nield, der von 2008 bis 2018 das FAA-Büro leitete, das kommerzielle Starts überwachte. Bloomberg.

Die kommerzielle Startindustrie ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen, wobei die FAA im Mai den 400. Start dieser Art überwachte, heißt es auf der Nachrichtenseite.

Die meisten von ihnen sollten Satellitennetzwerke erweitern und andere Fracht ins All befördern, aber „touristische“ Flüge werden explodieren.

Die FAA hat “Best Practices” für die Sicherheit veröffentlicht, denen private Unternehmen folgen können. Die Agentur verlangt auch, dass alle Besatzungsmitglieder vor dem Flug eine Verzichtserklärung unterzeichnen, um zu bestätigen, dass sie die Risiken des Raumfahrzeugs verstehen und dass es nicht von der Regierung zertifiziert ist.

Die Vereinigten Staaten haben seit Anfang der 1960er Jahre 379 bemannte Raumflüge durchgeführt, von denen vier laut Nield zu tödlichen Unfällen führten.

Mit anderen Worten, Bezos mag seinen Hut vielleicht, aber wenn es um Raumfahrt geht, fühlt es sich nie gut an, ein Cowboy zu sein.