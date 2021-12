Während die Spannungen in der Ukraine zunehmen, sagt Putin, Russland habe „jedes Recht“, „harsch auf feindliche Maßnahmen zu reagieren“.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Dienstag, wenn das Bündnis bereit sei, einen „sinnvollen Dialog“ mit Russland aufzunehmen, werde es die Ukraine „politisch und praktisch“ weiterhin unterstützen.

Unterdessen sagte die stellvertretende US-Außenministerin für Europa, Karen Donfried, die Spitzendiplomatin der Biden-Regierung für Europa, die USA und Europa seien bereit, sofort zu handeln, falls Russland in den kommenden Tagen seine Aggression gegen die Ukraine verschärfe.

Donfried wird nicht auf die zur Diskussion stehenden Optionen eingehen, sagte aber, es gebe keine Sanktionsoptionen, die nicht in Betracht gezogen würden.

„Ich denke, dies ist ein sehr klares Signal, dass wir bereit sind, dramatisch zu handeln, wenn Russland eine neue militärische Aggression gegen die Ukraine unternimmt“, sagte Donfried und hob die Erklärungen der G7, der NATO und der Vereinten Nationen hervor .

„Kein Ultimatum“

Putin forderte von den USA und der Nato Sicherheitsgarantien, darunter eine verbindliche Zusage, dass die Nato nicht weiter nach Osten expandiert und die Ukraine dem Militärbündnis beitritt, heißt es in einem am Freitag vom russischen Außenministerium veröffentlichten Vorschlagsentwurf.

Er machte die NATO-Erweiterung nach dem Fall der Sowjetunion für die aktuellen Spannungen in Europa verantwortlich und sagte, Russland sei gezwungen, darauf zu reagieren.

Putin habe am Dienstag auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz über die Lage gesprochen, teilte der Kreml in einer Erklärung mit.

Putin bekräftigte laut einer vom Kreml veröffentlichten Lesung seine Forderungen an Scholz.

„Wladimir Putin informierte [Olaf Scholz] zu russischen Vorschlägen für langfristige und rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien, die weitere Nato-Vorstöße nach Osten sowie die Stationierung offensiver Waffensysteme in an Russland angrenzenden Ländern ausschließen“, heißt es in der Erklärung.

Putin sagte am Dienstag, seine Forderungen an die Nato stellten kein „Ultimatum“ dar.

„Ist das ein Ultimatum oder nicht? Natürlich nicht“, sagte er Sicherheitsbeamten bei einem Treffen im russischen Verteidigungsministerium. „Wir freuen uns auf konstruktive und sinnvolle Verhandlungen mit einem sichtbaren Endergebnis innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens, die für alle die gleiche Sicherheit gewährleisten.“

Putin sagte, Russland strebe „gleiche und unteilbare Sicherheit im gesamten eurasischen Raum“ an wird für sie uninteressant.“

Unter Berufung auf einen russischen Diplomaten berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti am Dienstag, Moskau und Washington hätten wegen der von Putin angestrebten Sicherheitsgarantien Kontakte aufgenommen.

Derzeit laufen in Wien Militär- und Sicherheitsgespräche zwischen der US-amerikanischen und russischen Delegation, und es bestehe eine „Möglichkeit“, dass beide Seiten zu einer Einigung gelangen, sagte RIA Novosti unter Berufung auf den Leiter der russischen Delegation in Wien, Konstantin Gavrilov.

US-Präsident Biden hat jedoch stets signalisiert, dass die USA keine Zugeständnisse an die Zukunft der Nato oder der Ukraine machen werden.

Ebenso warnte Stoltenberg Russland am Dienstag, dass „die Ära der Einflusssphären vorbei ist“ und betonte, dass die Ukraine Partner der Nato bleibe.

„Der Dialog mit Russland muss auf grundlegenden Prinzipien der europäischen Sicherheit basieren und die Bedenken der NATO gegenüber Russlands Aktionen berücksichtigen, und er muss in Absprache mit den europäischen Partnern der NATO, einschließlich der Ukraine, stattfinden“, sagte er.