Joby schließt Übernahme des Radarentwicklers Inras GmbH ab

Das fünfköpfige Team hat seinen Sitz in Linz, Österreich, einem aufstrebenden Cluster für HF-Technik

Das Team wird die fortschrittlichen internen F&E-Kapazitäten von Joby erweitern, um die Entwicklung von speziell entwickelten Radarsystemen für Jobys On-Board-Erkennung und -Navigation zu unterstützen

SANTA CRUZ, Kalifornien & LINZ, Österreich, 21. Dezember 2021– (HANDELSTHREAD) – Joby Aviation Inc. (NYSE: JOBY), ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, das vollelektrische Flugzeuge für den kommerziellen Passagierdienst entwickelt, gab heute die Übernahme der Inras GmbH, eines führenden Herstellers von Radarsystemen mit Sitz in Linz, Österreich, bekannt.

Inras, ein Entwickler von Radarsystemen mit Sitz in Linz, Österreich, unterstützt Joby, um die Entwicklung von Radarsystemen zu unterstützen, die speziell für die Detektion und Navigation an Bord entwickelt wurden. (Foto: Business Wire)

Das von Andreas Haderer und Andreas Stelzer mitbegründete fünfköpfige Team bringt akademische und kaufmännische Führung in den Bereichen Entwicklung von Hochfrequenzsystemen (RF), Verarbeitung von Karten, Echtzeit-Signalverarbeitung und fortschrittlichen Radarsensoren ein. Stelzer ist Vorsitzender der renommierten HF-Systems-Abteilung der Johannes Kepler Universität, an der er seit 2011 als Professor tätig ist.

„Wir freuen uns darauf, unsere fortschrittliche Sensortechnologie in Jobys elektrisches Lufttaxi zu integrieren. Die von uns entwickelte Technologie wird die Erkennungs- und Navigationsfähigkeiten an Bord des Flugzeugs für groß angelegte Operationen verbessern“, sagte Stelzer.

„Während wir unser Team hier in Linz vergrößern, freuen wir uns, die für die Zukunft einer nachhaltigen Luftfahrt entscheidenden HF-Systeme weiterzuentwickeln. „

Die Übernahme von Inras durch Joby ist ein Sinnbild für die Strategie des Unternehmens, seine Führungsrolle bei den wichtigsten Spitzentechnologien zu behaupten, indem es nach bewährten Marktführern in ihrem Bereich sucht, wo immer sie sich auf der Welt befinden. Die Transaktion wird es dem Stelzer- und Haderer-Team ermöglichen, mit zusätzlichen Ressourcen in Linz, einem wachsenden Zentrum für HF-bezogene Geschäfts- und Forschungsaktivitäten, zu bleiben.

„Wir waren von Inras immer wieder beeindruckt, seit wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, um maßgeschneiderte Radarsysteme für unsere Flugzeuge zu entwickeln“, sagte JoeBen Bevirt, Gründer und CEO von Joby.

„Sie sind führend bei der Lösung der Herausforderungen im Zusammenhang mit luftgestützter Sensorik und Autonomie und wir freuen uns, sie bei Joby begrüßen zu dürfen, während wir uns in Richtung der Integration fortschrittlicherer Sensorfunktionen in der Zukunft bewegen“, fügte Bevirt hinzu.

Mit einer maximalen Reichweite von 250 Meilen, die kürzlich in Flugtests nachgewiesen wurde, und einer Höchstgeschwindigkeit von 200 Meilen pro Stunde ist das vollelektrische Flugzeug von Joby für die Beförderung von vier Passagieren und einem Piloten ohne Betriebsemissionen ausgelegt. Das Unternehmen begann 2017 mit dem Fliegen großer Prototypen und hat über 1.000 Flugtests durchgeführt. Joby will im Jahr 2024 einen Personenverkehr einführen, der eine schnelle, saubere und leise Möglichkeit für Menschen bietet, sich in verstopften Ballungsgebieten und anderen Gemeinden fortzubewegen.

Joby wurde kürzlich an der New York Stock Exchange („NYSE“) unter dem Tickersymbol „JOBY“ notiert.

