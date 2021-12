Sebastian Kurz, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler, sagt, er gebe die Politik auf

Der 35-Jährige kündigte in einer Fernsehmitteilung an, als Vorsitzender der Mitte-Rechts-ÖVP zurückzutreten. Im Oktober trat er als Kanzler zurück und wurde durch Alexander Schallenberg ersetzt , der am Donnerstag ebenfalls seinen Rücktritt als Regierungschef ankündigte. In einer Erklärung gegenüber CNN sagte Schallenberg, er sei „fest davon überzeugt“, dass beide Positionen – Kanzler und gewählte Parteivorsitzende – von derselben Person besetzt werden sollten.