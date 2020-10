VW: 38.000 Bestellungen für Elektroauto ID.3

VW liefert seit September die ID.3. Der Kleinwagen gehört zur ID-Familie der Elektroautos. eine und wird voraussichtlich in großer Zahl kommen, insbesondere in Europa. Der Wolfsburger Hersteller hat nun den aktuellen Status seines E-Auto-Hoffnungsträgers aktualisiert.

Kann bestellt werden die ID.3 seit letztem Jahr. Der angekündigte Start im Sommer konnte aufgrund von Softwareproblemen nur knapp gehalten werden, da inzwischen erhebliche Verzögerungen drohten. Nach der Einführung vor sechs Wochen ist die Bilanz von VW positiv. “Bisher wurden rund 38.000 Bestellungen aufgegeben und bereits mehr als 14.000 Fahrzeuge ausgeliefert”, sagte ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Mit der ID.3 kommt VW den Verkaufszahlen des Elektroauto-Branchenführers Tesla noch nicht nahe. Die Produktion des kompakten Elektroautos wird jedoch noch hochgefahren, und das für „weniger als 30.000 Euro“ angekündigte Basismodell wird erst im nächsten Jahr angeboten. Wichtige Software-Updates müssen in den kommenden Monaten ebenfalls nachgeholt werden. Um die ID.3 rechtzeitig an die ersten Kunden übergeben zu können, hat VW zunächst darauf verzichtet etwas digitale Funktionen. Diese werden in Kürze mit neuer Software ins Netzwerk hochgeladen.

VW wollte dieses Jahr eigentlich 100.000 ID.3 herstellen, aber aufgrund der Startprobleme und des Coronavirus ist dieses Ziel nicht mehr erreichbar. Markenchef Ralf Brandstätter hatte Ende September betont: “Unsere E-Offensive und die Übergabe an die Kunden sind jetzt in vollem Gange.” Das erste Feedback ist “sehr gut”. Er stellte fest, dass die Auswirkungen der Pandemie “deutliche Spuren hinterlassen” hätten. Das VW-Werk in Zwickau, in dem die ID.3 gebaut wird, konnte einige Wochen lang nicht produzieren.

Der ID.3 ist das erste Volkswagen Modell, das auf dem neuen konzernweiten Elektroauto-Kit basiert MEB. Die Serie ersetzt den E-Golf, der später zu einem vollen Stromer umgebaut wurde, und wird langfristig wahrscheinlich die gesamte Golf-Palette ersetzen. Mit dem ID.3 und anderen Elektroautos der Kernmarke sowie den verschiedenen Tochterunternehmen will Volkswagen weltführend Werden Sie ein Anbieter von Elektromobilität. Die, die auch in diesem Jahr beginnen wird, sollte noch mehr als die ID.3 sein ID.4 vorwärts fahren: Der SUV wird der erste sein “E-Welt Auto” fast gleichzeitig in Europa, China und den USA eingeführt.