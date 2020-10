Nach diesem Trailer möchten Sie den gesamten Film sofort sehen

Die Erde wurde durch eine globale Katastrophe zerstört. Ein einsamer George Clooney versucht verzweifelt, ein Raumschiff namens Aether zu funken, während er durch die arktische Eiswüste schlurft.

Nach dem gestrigen kurzen Teaser gibt es jetzt den ganzen, langen Trailer zu The Midnight Sky, der viel mehr über die Geschichte verrät. In dem Teaser schmälerte einsame Hoffnungslosigkeit Clooneys Gesichtszüge. Die lange Ausgabe der Vorschau zeigt jetzt an massives Science-Fiction-Epos in dem der Superstar einem breiteren Ensemble und großen Ideen den Rücken kehrt.

Die Einstellung ist original, sie verwechselt Ansätze Apokalypse-Filme wie I Am Legend mit Deep Impact und Gravity. Wer nicht sofort Lust hat, den ganzen Film zu sehen, ist keine Person.

Schauen Sie sich den deutschen Trailer zu The Midnight Sky an:

Der Mitternachtshimmel – Trailer (Deutsch) HD

Wann startet The Midnight Sky auf Netflix?

George Clooneys nächste Regiearbeit endet auf Netflix und macht The Midnight Sky zu einem der größten Science-Fiction-Highlights des Jahres 2020.

Der Mitternachtshimmel wird am 23. Dezember 2020 auf Netflix veröffentlicht. Damit verlässt sich Netflix wie bei Sandra Bullock und Bird Box auf das Weihnachtsgeschäft mit Clooney Power. Mit Away können Sie die Zeit bis dahin überbrücken.

Synopsis: Worum geht es in The Midnight Sky?

Im Zentrum der postapokalyptischen Geschichte steht Augustine (George Clooney), eine arktische Wissenschaftlerin, die versucht, die Astronautin Sully (Felicity Jones) und ihre Kollegen zu erreichen. Er möchte sie daran hindern, nach Hause zurückzukehren, wo sie eine ist globale Katastrophe würde finden. Gleichzeitig ist der Äther Augustins einzige Chance für ein neues Leben.

Erde und Mensch haben sich voneinander entfremdet. Im Trailer sieht die Arktis bereits wie ein unbekannter Planet aus, auf dem Augustinus verloren gegangen ist.

Der Trailer verrät nicht, woraus die Katastrophe besteht. Das spielt wahrscheinlich auch keine Rolle. Der Film scheint eher wie Augustine und seine Tochter aus dem Ätherbesatzung aus toter Erde gerettet auf einen der entdeckten lebensfreundlichen Planeten zu ziehen.

Was ist die Besetzung des Mitternachtshimmels?

George Clooney spielt die Hauptrolle und inszeniert. Dies sind die anderen wichtigen Charaktere und ihre Schauspieler:

George Clooney als Augustine

Felicity Jones als Sully

David Oyelowo als Adewole

Kyle Chandler als Mitchell

Tiffany Boone als Flugingenieurin Maya

Demián Bichir als Aerodynamiker Sanchez

Sophie Rundle

Ethan Peck

Der Hintergrund des Mitternachtshimmels

Der Mitternachtshimmel basiert auf dem Roman Morgen, Mitternacht von Lily Brooks-Dalton, 2016 in deutscher Sprache veröffentlicht (bei Amazon bestellen *). Um wirklich schlammig auszusehen, hat sich Clooney dafür geschnitten Filmen Sie die Haare selbst .

Sci-Fi-Serie auf Netflix: Lohnt es sich?

In dieser kurzen Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Stream Flurry dreht sich alles um die Netflix-Serie Away, in der Hilary Swank die Hauptrolle spielt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von Podigee, die den Artikel ergänzt. Sie können es mit einem Klick anzeigen und wieder ausblenden.

Ist Hilary Swank eine der traurigsten Astronauten, die sich jemals in die Weiten des Weltraums gewagt haben? Andrea und Matthias diskutieren dies und mehr in der Streamgestöber-Ausgabe von Away on Netflix.





* Die Links zum Amazon-Angebot sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links kaufen, erhalten wir eine Provision.

Hast du Lust auf The Midnight Sky?