Vorschau: Freiburg – Hoffenheim – Prognose, Team-News

Freiburg Willkommen Hoffenheim im Europa-Park Stadion am Samstagnachmittag um sechs Punkte im Kampf um die Plätze in der Bundesliga Champions League.

Die Gastgeber liegen auf dem vierten Platz, zwei Punkte, aber nur einen Platz vor dem nächsten Gegner, und beide Teams gehen mit einem Sieg ins Spiel.

Der Sieg der Freiburger war jedoch kein gewöhnlicher Sieg, denn sie besiegten Borussia Mönchengladbach mit 6:0 auf eigenem Boden.

Da die Breisgauer seit 1995 in Mönchengladbach kein Bundesligaspiel mehr gewonnen hatten und die Gastgeber in dieser Saison zu Hause ungeschlagen waren, war das Unglaubliche im Borussia-Park.

Die Gäste erzielten in der ersten Halbzeit in unglaublichen 38 Minuten ihre sechs Tore. Maximilian Eggestein In der zweiten Minute startete die Wertung, bevor Kevin schade verdoppelte die Führung drei Minuten später und weitere Tore von Philippe Lienhart, Nicolas Höfler, Lucas Holer und Nico Schlotterbeck sah die Gastgeber zur Halbzeit fassungslos durch den Tunnel gehen.

Obwohl in der zweiten Halbzeit die Schleusen geschlossen wurden, bleibt die Leistung der Freiburger unglaublich – es ist sehr selten, dass in der ersten Hälfte eines Spiels mehr als die Hälfte einer Mannschaft auf dem Torschützenblatt steht.

Es war ein kategorisch Weg, um Christian Streichum drei Bundesliga-Niederlagen in Folge zu beenden, und wollen nun an dieses atemberaubende Ergebnis anknüpfen und die Form zu Beginn der Saison wiederentdecken.

Das Hoffenheimer Spiel hatte zwar nur ein Tor weniger, dafür aber viel gleichmäßiger verteilt, mit einem ziemlich spektakulären 3:2-Endstand.

Die Gäste von Eintracht Frankfurt gingen in Führung, aber Dennis Geiger und Georginio Rutter Das Spiel drehte noch vor der Pause, und da sich die Mannschaften in der zweiten Halbzeit ein Tor pro Spiel teilten, konnten die Gastgeber ihren Vorsprung mit wertvollen drei Punkten behaupten.

Frankfurt war vor dem Spiel in guter Form, das wird es geben Sebastian Honess eine gewisse Hoffnung, dem enormen Vertrauensschub, den seine nächsten Gegner am vergangenen Wochenende bekommen haben, standhalten zu können.

Nachdem der Trainer in dieser Saison den europäischen Fußball aufgrund eines enttäuschenden 11.

Vier Siege in den letzten fünf Spielen zusammen sowie fünf Heimsiege in Folge haben Hoffnungen und Erwartungen nach einem enttäuschenden Comeback eines Sieges in den ersten fünf Spielen der Saison verändert, und sie müssen jetzt versuchen, sich zu verbessern ein unsicherer Rekord auf der Straße.

Team-News

Nach dem unglaublichen 6:0-Sieg wird Streich wahrscheinlich nicht allzu viele Änderungen an seiner Startelf für das Spiel am Samstag vornehmen.

Innenverteidiger Lienhart ist noch immer mit Holer als Freiburgs Torschützenkönig gleichauf, nachdem die beiden ihren vierten Saisonsieg gegen die Fohlen gesichert hatten.

Mit Toren aus dem ganzen Spielfeld und großartigem Service von Vincenzo Grifo und Christian Günter, wird ein wahrscheinlich unverändertes Team voller Zuversicht sein.

Florian Grillitsch könnte statt in die Hoffenheimer Dreierkette zurückkehren Chris Richards, nachdem er das vorherige Spiel mit einer Erkältung verpasst hatte.

Auch im Mittelfeld könnte der Österreicher zum Einsatz kommen, wenn Geiger das Muskelproblem, das ihn im Frankfurt-Spiel zum Stillstand zwang, nicht aufrüttelt.

Startaufstellung in Freiburg möglich:

Aufgaben ; Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Gunter; Schade, Eggestein, Höfler, Grifo; Holer, Demirovic

Hoffenheim mögliche Startaufstellung:

Baumann; Posch, Grillitsch, Vogt; Akpoguma, Rudy, Samassekou, Raum; Bebou, Dabbur, Rutter

Wir sagen: Freiburg 2-2 Hoffenheim

Dieses Spiel könnte im Moment so oder so verlaufen, dass beide Seiten auf dem Kamm einer Welle stehen. Wir planen ein spannendes, actionreiches Spiel mit viel Action im Tor und wir werden ein hohes Remis unterstützen – keine Mannschaft hat in ihren letzten sechs Spielen eine Pattsituation erlebt, also sind sie sicherlich zu spät. .

