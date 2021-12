Shadow of Mordor Studio entwickelt Wonder Woman-Spiel mit Nemesis-System

Ehrlich gesagt habe ich kein Interesse an Wonder Woman. Die Ankündigung eines Open-World-Wonder Woman-Spiels von Warner Bros. bei den Game Awards heute Abend bedeutete mir zunächst nichts. Mein Interesse wurde geweckt, als ich sah, dass es von Monolith produziert wurde, dem Studio hinter FEAR und der Serie Mittelerde: Mordors Schatten. Dann sah ich OH WAIT er benutzt das wunderbar patentiert Nemesis-System, das Feinden Persönlichkeit und Geschichte verleiht? Ich bin dabei. Ganz und gar. Lass uns gehen.

Ja, nichts Wertvolles in diesem Trailer.

Zu dem, was es ist, sagte Warner Bros.: „Das Open-World-Actionspiel für Einzelspieler wird eine originelle Geschichte im DC-Universum enthalten und es den Spielern ermöglichen, Diana von Themyscira im Kampf um die Vereinigung ihrer Familie zu werden Menschen der modernen Welt. Angetrieben vom Nemesis-System werden die Spieler eine enge Bindung zu ihren Feinden und Verbündeten aufbauen, während sie sich von einem heroischen Kämpfer zu einem bewährten Anführer entwickeln.“

Dieses Nemesis-System interessiert mich. In Monoliths Mittelerde-Spielen verwandelte Nemesis den Miniboss in dynamische Charaktere, die im Laufe der Stunden Ängste und Hass entwickeln konnten, wenn sie mit dir zusammenstießen. Und während Sie mit dem Morden beschäftigt waren, machten sie auch ihr eigenes Ding, drängelten sich gegenseitig und stiegen in die Ränge der Ork-Herrscher auf.

„Es ist ein Spiel, bei dem ich mich wirklich wie ein Charakter in einer Welt fühle, die nicht als Kulisse für meine Leistung geschaffen wurde“, Adam schrieb über Shadow Of War im Jahr 2017. „Orks haben genug Persönlichkeit und die Schrift ist spirituell genug, dass ich sie als unabhängige Wesen sehe.“

Es erhebt die Serie wirklich mit Persönlichkeit und Charme, die ihr sonst fehlen. Und deshalb bin ich überrascht, dass ich mich ziemlich für ein Wonder Woman-Spiel interessiere. Seien Sie gespannt, wie sie es auch auf die Verbündeten anwenden werden.

Noch kein Wort zu einem Veröffentlichungsdatum oder zu Plattformen, was darauf hindeuten würde, dass Wonder Woman weit weg ist. Er hat noch nicht einmal eine Website.

